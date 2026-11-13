Mulino reconoce el aporte del periodismo a la democracia en el Día del Periodista

El presidente José Raúl Mulino envió este viernes 13 de noviembre un mensaje de felicitación a los periodistas panameños con motivo de la conmemoración del Día del Periodista, en el que destacó la contribución de esta profesión al fortalecimiento de la democracia.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por José Raúl Mulino (@joseraulmulino)
Una publicación compartida por José Raúl Mulino (@joseraulmulino)
A través de una publicación en sus canales oficiales, el mandatario reconoció el trabajo que realizan diariamente los profesionales de la comunicación y destacó la importancia de ejercer el periodismo con valentía y ética.
“Feliz día del periodista. Con su trabajo que realizan día a día contribuyen a fortalecer la democracia. Nuestras felicitaciones para quienes hacen periodismo con valentía y ética”, expresó Mulino en su mensaje.
El pronunciamiento se produjo este 13 de noviembre, fecha en la que Panamá reconoce la labor de los periodistas y su contribución a la información de la ciudadanía y a la vida democrática del país.