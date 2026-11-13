Mulino reconoce el aporte del periodismo a la democracia en el Día del Periodista

El presidente José Raúl Mulino envió este viernes 13 de noviembre un mensaje de felicitación a los periodistas panameños con motivo de la conmemoración del Día del Periodista, en el que destacó la contribución de esta profesión al fortalecimiento de la democracia.

A través de una publicación en sus canales oficiales, el mandatario reconoció el trabajo que realizan diariamente los profesionales de la comunicación y destacó la importancia de ejercer el periodismo con valentía y ética.

“Feliz día del periodista. Con su trabajo que realizan día a día contribuyen a fortalecer la democracia. Nuestras felicitaciones para quienes hacen periodismo con valentía y ética”, expresó Mulino en su mensaje.