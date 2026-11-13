De Panamá a Madrid: ‘Chichero’ busca abrirse paso en los Premios Goya

La película Chichero, que se encuentra en la carrera por representar a Panamá en los premios Óscar, será proyectada el próximo viernes 20 de noviembre, a las 4:00 p. m. (hora de Madrid), ante miembros de la Academia de Cine de España. La cinta forma parte de las 18 producciones preseleccionadas para competir en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya. Esta exhibición se suma a la que tuvo lugar a principios de año, cuando la producción, realizada en colaboración con Perú y España, se presentó en el Festival de Málaga (España), en la categoría MAFIZ Specials. La cinta también será exhibida esta noche en el Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Miami (Estados Unidos) y en el Instituto Cervantes de Los Ángeles (Estados Unidos). Además, tiene prevista una proyección en Roma (Italia) para el próximo 26 de noviembre, organizada por la Embajada de Panamá en Italia y el Instituto Cervantes, en el contexto del festival de cine Scoprir 2026.

La película también está nominada a los premios Camerimage, en Polonia, en la categoría de Mejor Color. Según expresó a La Estrella de Panamá el director de la cinta, Arturo Montenegro, las buenas críticas que está recibiendo la producción en el exterior son un indicativo de que el cine panameño tiene una presencia internacional cada vez mayor. “Esto se debe al trabajo conjunto de todos los profesionales de nuestro país”, manifestó el cineasta. La cinta, codirigida por Aarón Bromley, se sitúa en el Perú de los años ochenta, cuando el conflicto entre la guerrilla Sendero Luminoso y el Ejército se encontraba en pleno apogeo. Este escenario obliga a los habitantes del distrito de Combopata a abandonar sus hogares. Entre ellos está Josué, un joven que sueña con convertirse en campeón de boxeo. Separado de sus seres queridos y empujado a una realidad que no eligió, les hace una promesa a sus familiares: luchar para construirles un futuro mejor.

Aferrado a ese sueño, Josué deja Perú y migra a Panamá, inspirado por las glorias del boxeo de la época, como Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán y Yuca Zapata. Sin dinero, sin contactos y lejos de todo lo que conoce, sobrevive vendiendo chichas y empanadas en las calles. Su vida cambia por completo cuando conoce a Gaby, una joven con sus propias heridas y una lucha silenciosa por recuperar el control de su vida. En medio de la precariedad y la soledad, ambos encuentran en el otro una esperanza inesperada.

Mientras Josué intenta abrirse camino en el boxeo y cumplir la promesa que lo llevó lejos de casa, descubre que empezar de nuevo también significa enfrentarse a decisiones capaces de transformar su vida. Entre el amor, la familia y el sueño de un futuro mejor, deberá decidir cuánto está dispuesto a sacrificar para proteger aquello por lo que ha luchado.