Sismo de 4,7 sorprende a República Dominicana: evacúan edificio gubernamental

Un movimiento sísmico de magnitud 4,7 sorprendió este viernes 13 de noviembre a residentes de varias localidades de República Dominicana. Aunque no se han reportado víctimas ni daños materiales en los primeros informes, el temblor llevó a evacuar preventivamente un edificio gubernamental en Santo Domingo.

El evento fue registrado a las 12:35 p.m. (hora local), con epicentro situado a 20,2 kilómetros al sur de El Seibo, provincia ubicada en el este del país, a unos 140 kilómetros de la capital dominicana.

Tras el movimiento, el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte fue desalojado como medida de precaución. Hasta el momento, las autoridades no han comunicado afectaciones en sus instalaciones ni personas lesionadas.