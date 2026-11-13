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Sismo de 4,7 sorprende a República Dominicana: evacúan edificio gubernamental

Un sismo de magnitud 4,7 sacudió República Dominicana este viernes y provocó evacuaciones preventivas en Santo Domingo.
Un sismo de magnitud 4,7 sacudió República Dominicana este viernes y provocó evacuaciones preventivas en Santo Domingo. EPA/Alanah M. Torralba
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/11/2026 14:18
El sismo tuvo su epicentro al sur de El Seibo. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños materiales.

Un movimiento sísmico de magnitud 4,7 sorprendió este viernes 13 de noviembre a residentes de varias localidades de República Dominicana. Aunque no se han reportado víctimas ni daños materiales en los primeros informes, el temblor llevó a evacuar preventivamente un edificio gubernamental en Santo Domingo.

El evento fue registrado a las 12:35 p.m. (hora local), con epicentro situado a 20,2 kilómetros al sur de El Seibo, provincia ubicada en el este del país, a unos 140 kilómetros de la capital dominicana.

Tras el movimiento, el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte fue desalojado como medida de precaución. Hasta el momento, las autoridades no han comunicado afectaciones en sus instalaciones ni personas lesionadas.

Otro movimiento sísmico durante el día

El país caribeño mantiene una actividad sísmica frecuente, con cientos de temblores registrados mensualmente, aunque la mayoría suelen ser de baja intensidad.

Entre los antecedentes más importantes figura el terremoto del 22 de septiembre de 2003, de magnitud 6,5, que dejó tres víctimas mortales y ocasionó daños considerables en viviendas y establecimientos comerciales.

Otro episodio de mayor impacto ocurrió el 4 de agosto de 1946. Con una magnitud aproximada de 7,8, el terremoto generó un tsunami con olas de más de 2,7 metros y provocó, según estimaciones, más de 1.000 fallecimientos.

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