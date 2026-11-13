Becas y Pase-U 2026: IFARHU revela cifras de estudiantes que ya recibieron sus pagos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó sobre los avances en el proceso de pago de las becas del Concurso General 2026, los beneficios vigentes y el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

De acuerdo con las cifras actualizadas al 9 de noviembre, la entidad ha realizado desembolsos a miles de estudiantes en las distintas modalidades de apoyo económico.

En el Concurso General de Becas nuevas 2026, que contempla un total de 118,019 beneficiarios y una inversión de B/.61,566,367, se han efectuado pagos a 68,144 estudiantes, por un monto de B/.25,455,260.

Por otro lado, en el programa de becas vigentes de 2026, el IFARHU registra 76,189 beneficiarios, con desembolsos que alcanzan los B/.24,558,397.59.