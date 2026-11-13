Caso Odebrecht: Audiencia de aforado en el Parlacen sería en diciembre

En diciembre se realizará una audiencia vinculada a uno de los aforados en el Caso Odebrecht, es decir las personas que fueron excluidas del juicio ya que mantienen un fuero por formar parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen), de acuerdo a información del Órgano Judicial. Los aforados en este caso son el expresidente Juan Carlos Varela, y los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis y Ricardo Martinelli Linares.

“Ya creo que en diciembre hay unas fechas fijadas que le corresponde a Secretaría poderlas hacer, las notificaciones pertinentes, pero en los calendarios de nosotros ya en diciembre hay una audiencia de aforado preparada y a medida que estemos listos vamos a ir haciendo las audiencias”, manifestó la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondiendo una pregunta sobre estas audiencias pendientes.

Chen, quien respondió preguntas de periodistas durante una sesión informativa este viernes 13 de noviembre, aclaró que no puede pronunciarse directamente sobre ningún caso en específico y no dio detalles sobre cuándo se emitiría la sentencia por el juicio en el que hay más de 20 imputados incluyendo al expresidente Martinelli, varios exministros y empresarios.

“Yo creo que los jueces o la juez está trabajando en eso y nosotros no podemos de ninguna manera apurarlo porque eso es parte de la no injerencia. ¿Cuándo estará lista? Eso depende de un análisis que tiene que ver con ese engranaje que en los procesos en términos generales existe, que es el derecho, los hechos y al final en temas penales, la adecuación”, explicó la magistrada.

El juicio Odebrecht está pendiente de la emisión del fallo, que le corresponde a la jueza Baloisa Marquínez.

En este caso, fueron excluidos los hermanos Martinelli Linares y el expresidente Varela por ser miembros del Parlacen, lo que los califica como “aforados”. Se ha podido conocer que estos aforados han presentado diversos recursos, los cuáles deben ser resueltos por la Corte.

“Yo lo que quiero es que se queden con la idea que no es que hay una resistencia que lo hagamos, sino que hay una serie de pasos procesales que deben cumplirse para poder que se realicen las audiencias, porque para llegar a una audiencia dentro de un proceso hay una serie de actuaciones que tienen que cumplirse, cuando se cumplan y estén listos para poder celebrar las audiencias se van a hacer”, enfatizó Chen.