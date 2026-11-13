Caída de Microsoft: Persisten problemas tras fallas en la nube

Luego de que una interrupción masiva iniciada el jueves 12 de noviembre afectara a cerca de veinte herramientas corporativas y educativas de la compañía estadounidense, según el último parte técnico oficial de la empresa.

La plataforma Microsoft 365 continúa este viernes 13 de noviembre con fallos técnicos que dificultan a usuarios en todo el mundo acceder al correo electrónico, gestionar reuniones y utilizar su asistente de inteligencia artificial.

De acuerdo con el reporte publicado por la tecnológica, los equipos de ingeniería intentan estabilizar su infraestructura en la nube mediante la aplicación de un parche en su componente de autenticación y enrutamiento que comienza a mostrar resultados positivos en la estabilidad del servidor, al tiempo que la empresa descartó por el momento que el incidente responda a una actividad maliciosa.

El origen de la falla reside en una caída de Exchange Online, el motor de correo electrónico en la nube de Microsoft, lo cual provocó un efecto en cascada sobre todos los servicios que dependen de este sistema para consultar buzones, calendarios, permisos o archivos compartidos.

Como consecuencia de esta interrupción, el informe oficial de incidencia detalla bloqueos para ingresar a Outlook en sus versiones web, de escritorio y móvil, además de demoras en la entrega de mensajes; mientras que en Microsoft Teams, aunque las llamadas y chats básicos operan con normalidad, resulta imposible programar, editar o visualizar reuniones en el calendario, así como crear canales privados o eventos en vivo.