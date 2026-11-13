Desfile de Las Mil Polleras vuelve a Las Tablas y ya abrió inscripciones para 2027

El tradicional Desfile de Las Mil Polleras regresará a la Ciudad de Las Tablas el sábado 16 de enero de 2027, luego de que autoridades acordaran autorizar la realización de esta actividad en el Parque Porras, mientras continúan los trabajos de restauración de la Iglesia Santa Librada.
La decisión se tomó durante una reunión encabezada por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en la que también se abordó la realización de los carnavales de 2027. Aunque existe autorización para desarrollar las actividades en este sector, la decisión final quedará en manos de los organizadores, de acuerdo con las condiciones que se presenten durante el avance de los trabajos.
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) confirmó a través de sus redes sociales el regreso del Desfile de Las Mil Polleras y anunció que las inscripciones para participar estarán abiertas hasta el 18 de diciembre de 2026.
Las delegaciones interesadas en formar parte de esta celebración pueden realizar su inscripción a través del sitio web www.atp.gob.pa. El evento busca reunir nuevamente a participantes de distintas regiones del país para exaltar la pollera como símbolo de identidad y patrimonio cultural panameño.
El regreso del desfile también representa una oportunidad para la economía de la región de Azuero, debido al movimiento que genera la llegada de visitantes y delegaciones, beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios, artesanos y emprendedores.
Con esta autorización, Las Tablas se prepara para recibir nuevamente una de las principales celebraciones folclóricas del país, mientras avanzan las obras de restauración de la Iglesia Santa Librada.
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