Desfile de Las Mil Polleras vuelve a Las Tablas y ya abrió inscripciones para 2027

El tradicional Desfile de Las Mil Polleras regresará a la Ciudad de Las Tablas el sábado 16 de enero de 2027, luego de que autoridades acordaran autorizar la realización de esta actividad en el Parque Porras, mientras continúan los trabajos de restauración de la Iglesia Santa Librada. La decisión se tomó durante una reunión encabezada por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, en la que también se abordó la realización de los carnavales de 2027. Aunque existe autorización para desarrollar las actividades en este sector, la decisión final quedará en manos de los organizadores, de acuerdo con las condiciones que se presenten durante el avance de los trabajos.

Hasta el 18 de diciembre podrá inscribirse para el Desfile de Las Mil Polleras