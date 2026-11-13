Atención asegurados: CSS cierra sede en la 24 de Diciembre y habilita otras agencias

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de este viernes 13 de noviembre, dejará de brindar atención en su agencia administrativa ubicada en el sector de la 24 de Diciembre, luego de que culminara el contrato de arrendamiento del local que ocupaba.

La institución explicó que esta medida forma parte del Proyecto de Digitalización y Modernización de las Agencias Administrativas, iniciativa que busca optimizar los recursos institucionales y distribuir de manera más eficiente la capacidad operativa en el sector de Panamá Este.

Ante esta situación, la CSS indicó que se encuentra evaluando nuevos locales en el área de la 24 de Diciembre que se ajusten al modelo de atención previsto. La ubicación de la futura agencia será anunciada oportunamente.