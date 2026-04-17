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DGI cierra oficinas en Avenida Balboa: estas son las fechas y alternativas disponibles

La institución reiteró que cualquier actualización será difundida mediante sus plataformas informativas.
La institución reiteró que cualquier actualización será difundida mediante sus plataformas informativas. Redes sociales
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Laura Chang
  • 17/04/2026 11:01
Mientras tanto, la entidad mantiene operativa su red alterna de atención para garantizar la continuidad de sus servicios.

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que su sede principal, ubicada en Avenida Balboa, permanecerá cerrada los días 16 y 17 de abril, debido a una situación acontecida el pasado 16 de abril donde una persona perdió la vida dentro de los elevadores de la institución.

Atención continuará en otras sedes

A pesar del cierre en la sede principal, la DGI aseguró que los contribuyentes podrán seguir realizando sus trámites con normalidad en otros puntos habilitados.

Se mantendrá la atención en:

La sede de Vía España

Todas las Administraciones Provinciales de Ingresos

Esto permite que los servicios no se detengan completamente y que los usuarios puedan continuar con sus gestiones fiscales sin mayores interrupciones.

Reanudación será anunciada

La DGI indicó que el reinicio de labores en su sede principal será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.

La institución reiteró que cualquier actualización será difundida mediante sus plataformas informativas, por lo que recomienda a los contribuyentes mantenerse atentos a estos medios.

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