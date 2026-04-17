DGI cierra oficinas en Avenida Balboa: estas son las fechas y alternativas disponibles

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó que su sede principal, ubicada en Avenida Balboa, permanecerá cerrada los días 16 y 17 de abril, debido a una situación acontecida el pasado 16 de abril donde una persona perdió la vida dentro de los elevadores de la institución.

Atención continuará en otras sedes

A pesar del cierre en la sede principal, la DGI aseguró que los contribuyentes podrán seguir realizando sus trámites con normalidad en otros puntos habilitados.

Se mantendrá la atención en:

La sede de Vía España

Todas las Administraciones Provinciales de Ingresos

Esto permite que los servicios no se detengan completamente y que los usuarios puedan continuar con sus gestiones fiscales sin mayores interrupciones.

Reanudación será anunciada

La DGI indicó que el reinicio de labores en su sede principal será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.

La institución reiteró que cualquier actualización será difundida mediante sus plataformas informativas, por lo que recomienda a los contribuyentes mantenerse atentos a estos medios.