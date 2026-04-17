Tragedia en la DGI: edificio PH Mundial vuelve a estar en la mira por seguridad

El reciente accidente registrado en el edificio PH Mundial, sede de la Dirección General de Ingresos (DGI), donde un trabajador de mantenimiento perdió la vida, ha reavivado la necesidad de trasladar esta entidad a instalaciones más confiables, debido a que el inmueble presenta problemas que comprometen su operatividad y seguridad, algo que ya se habían planteado varias administraciones

La situación no es nueva. Según el exdirector de la DGI, Publio De Gracia, desde administraciones anteriores se habían identificado serias deficiencias en el inmueble que comprometían tanto la seguridad del personal como la operatividad de la institución.

De acuerdo con De Gracia, durante su gestión el edificio fue objeto de inspecciones por parte del Cuerpo de Bomberos y otras entidades, concluyéndose que no cumplía con las condiciones de seguridad requeridas y recordó que en ese período se registraron varios conatos de incendio en la institución provocados por fallas eléctricas, lo que obligó a evacuar el inmueble en diversas ocasiones.

Explicó ademas que a estas preocupaciones se sumaba el hecho de que el PH Mundial no superó en 2018 las evaluaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en momentos en que Panamá buscaba fortalecer su cumplimiento ante el Foro Global de Transparencia Fiscal. De forma coincidente, una inspección de este organismo estaba programada para realizarse cuando ocurrió el accidente con el elevador.

El exfuncionario detalló que en 2018 se iniciaron trámites para trasladar la DGI a un centro comercial cercano al Aeropuerto de Albrook. Destacó que la administración 2019-2024, al llegar, revisó la propuesta, pero determinó que el sitio no cumplía con los estándares requeridos para la atención de los contribuyentes ni con condiciones óptimas de seguridad.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), identificó afectaciones económicas relacionadas con pagos realizados sin que el espacio fuese ocupado.

De Gracias recalcó que posteriormente se inició la búsqueda de nuevas opciones en el mercado inmobiliario, pero la pandemia de covid-19 limitó los recursos disponibles. Como medida alternativa, se habilitó una nueva oficina en Vía España, lo que permitió mejorar parcialmente la atención a los contribuyentes y las condiciones laborales del personal.

La actual administración no se ha quedado con los brazos cruzados sobre el tema y este año a través de la plataforma Panamá Compras, se publicó un acto público destinado a la mudanza, remodelación y adecuación de un nuevo edificio del la DGI, incluyendo áreas claves como el piso de la dirección.