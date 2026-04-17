Extraditan a ciudadano iraní por exportación ilegal de tecnología sensible de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Panamá expresó la mañana de este viernes 17 de abril su agradecimiento a la administración del presidente José Raúl Mulino por su colaboración en materia de seguridad y justicia, tras la reciente extradición de un ciudadano iraní requerido por la justicia estadounidense.

A través de una publicación en la red social X, la sede diplomática destacó la “sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho”, luego de que el individuo fuera trasladado a territorio de Estados Unidos para enfrentar cargos vinculados a la exportación ilegal de tecnología sensible de origen estadounidense.

Según el mensaje en X, la acción forma parte de los esfuerzos conjuntos para combatir actividades ilícitas de carácter internacional y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral en materia judicial.

“Juntos, estamos haciendo rendir cuentas a los actores malignos”, subrayó la Embajada en su publicación en X.

No se divulgaron mayores detalles sobre la identidad del extraditado ni el proceso judicial en curso que tiene en Estados Unidos.