‘La Estrella de Panamá’, número uno en audiencia y credibilidad en 2026

Al cierre del primer trimestre de 2026, La Estrella de Panamá lidera la audiencia digital con más de 2 millones de visitas únicas, según Similar Web, y se posiciona como el medio impreso con mayor credibilidad del país, de acuerdo con la encuesta Vea Panamá.

Estos resultados consolidan su alcance y refuerzan la confianza de sus lectores en un entorno informativo cada vez más competitivo.

IMPACTO

Ese liderazgo también se construye desde sus espacios editoriales. Sus páginas de opinión se han consolidado como foro de debate plural, mientras que La Llorona mantiene su lugar como una de las voces más agudas y seguidas del comentario político nacional. A ello se suma un enfoque sostenido en la cultura, como reflejo de identidad, pensamiento y memoria del país.

La Decana de la prensa nacional se impone en el arranque de 2026 con los mejores registros de tráfico y consolida su posicionamiento con una redacción joven, rigurosa e independiente.

En un ecosistema informativo cada vez más disputado, La Estrella de Panamá ha logrado consolidar su liderazgo en las métricas que realmente importan: las que miden lectura y audiencia.

Durante el primer trimestre de 2026, el diario registró más de 2 millones de visitas únicas y superó los 467 mil usuarios únicos, situándose por encima de sus principales competidores en los medios impresos, según el análisis de Similar Web.

Una visita única es una métrica que indica cuántas personas distintas acceden a un sitio web durante un período determinado.

Similar Web es una de las plataformas de inteligencia digital y análisis de mercado más prestigiosa que permite evaluar el tráfico, el rendimiento y las tendencias de los sitios y aplicaciones móviles. Además, ofrece información cpara la toma de decisiones estratégicas.

CRECIMIENTO

No se trata de un dato aislado. Es el reflejo de un crecimiento sostenido en la capacidad del medio para conectar con su audiencia en un entorno donde la atención es cada vez más escasa y fragmentada.

Su cobertura ha estado centrada en investigaciones periodísticas generando agenda nacional, el pulso de la Asamblea Nacional, las decisiones del Ejecutivo, los casos que han marcado el debate público, protestas, la guerra en Medio Oriente, conflicto en Venezuela, el impacto de la economía en la vida cotidiana, sin perder de vista el contexto internacional.

Detrás de estos resultados hay una redacción joven, dinámica y enfocada en la producción digital, que ha asumido el reto de informar con rigor, independencia y sentido de oportunidad.

Con 177 años de historia, La Estrella de Panamá —el periódico más antiguo del país— no solo mantiene su vigencia, sino que reafirma su papel como referencia informativa en momentos clave.

Porque en tiempos cuando abundan los contenidos, la desinformación, las cuentas falsas, pero escasea el criterio, La Estrella de Panamá seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer: Publicar Historia y hacer periódico: con una redacción pequeña, pero con la potencia de un periodismo que no renuncia a su esencia y no pretende claudicar. Seguimos.