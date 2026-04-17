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Información útil

Grasas, colchones y hasta postes: lo que aparece en el sistema sanitario

Insólitos hallazgos en el alcantarillado de la Ciudad de Panamá
Insólitos hallazgos en el alcantarillado de la Ciudad de Panamá @saneamiento_pma
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/04/2026 15:58
Grasas, desechos médicos y hasta objetos inusuales forman parte de lo que se ha encontrado en el sistema sanitario de la Ciudad de Panamá.

El Programa de Saneamiento de Panamá reveló una preocupante lista de desechos encontrados dentro del sistema de aguas residuales, evidenciando el mal uso del alcantarillado sanitario.

Entre los residuos más comunes destacan las grasas compactadas, formadas por restos de comida y aceite vertidos desde los fregadores, así como gasas hospitalarias, consideradas altamente peligrosas por tratarse de desechos médicos.

También se han hallado materiales de construcción como bloques, cemento y concreto, además de animales como ratas, peces e incluso lagartos vivos dentro de las tuberías.

El informe menciona hallazgos inusuales como postes completos de luz o telefonía, troncos y raíces de palmeras que obstruyen el sistema, bicicletas, carricoches y hasta un cigüeñal de motor encontrado en una estación.

A esto se suma la presencia de nata de hidrocarburos, una capa espesa de combustible y residuos industriales altamente contaminantes, así como colchones que bloquean el flujo de las aguas residuales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a hacer un uso adecuado del sistema sanitario para evitar obstrucciones, daños ambientales y riesgos a la salud pública.

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