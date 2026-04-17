Grasas, colchones y hasta postes: lo que aparece en el sistema sanitario

El Programa de Saneamiento de Panamá reveló una preocupante lista de desechos encontrados dentro del sistema de aguas residuales, evidenciando el mal uso del alcantarillado sanitario.

Entre los residuos más comunes destacan las grasas compactadas, formadas por restos de comida y aceite vertidos desde los fregadores, así como gasas hospitalarias, consideradas altamente peligrosas por tratarse de desechos médicos.

También se han hallado materiales de construcción como bloques, cemento y concreto, además de animales como ratas, peces e incluso lagartos vivos dentro de las tuberías.