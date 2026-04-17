Meghan Markle se declara la más acosada y reabre la comparación con Lady Di

Meghan Markle volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras afirmar que ha sido “la persona más acosada en internet en el mundo” durante los últimos diez años.

La declaración, hecha en la Swinburne University of Technology, en el tercer día de su visita por Australia sobre redes sociales y salud mental, retoma un tema que ha sido constante en su narrativa desde que su vida dio un giro con su relación con el príncipe Harry.

Según Markle, el acoso no fue algo puntual, sino una experiencia sostenida en el tiempo, marcada por críticas, ataques y exposición permanente en plataformas digitales.

En ese sentido, su testimonio busca poner el foco en los efectos que puede tener la presión mediática y el entorno digital sobre la salud emocional, especialmente en figuras públicas.

Su afirmación, sin embargo, ha generado debate. Más allá de la imposibilidad de medir de manera objetiva quién ha sido “la persona más acosada”, lo cierto es que su caso vuelve a abrir una conversación más amplia sobre el alcance del odio en internet, la responsabilidad de las plataformas y el rol de los medios en amplificar ciertos discursos.

También ha surgido una comparación inevitable con otras figuras de la familia real británica, en particular con Diana, Princess of Wales.

Sin restar importancia a la experiencia de Meghan Markle, distintos analistas y observadores coinciden en que el nivel de persecución mediática que enfrentó Diana en una época previa a las redes sociales, pero dominada por la prensa sensacionalista, responde a un contexto distinto, difícil de equiparar en términos directos.

La intensidad, las condiciones y las consecuencias de ese acoso formaron parte de un fenómeno mediático que marcó profundamente a la opinión pública global.

Desde que se integró a la familia real británica, Meghan Markle ha sido una figura altamente visible y polarizante, lo que ha derivado en una cobertura mediática intensa y, en muchos casos, crítica.