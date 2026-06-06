Mundial 2026: Japón y Francia protagonizan controversias antes del debut

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, varias selecciones ya se han visto envueltas en situaciones polémicas y controversiales que han captado la atención de aficionados y medios de comunicación alrededor del mundo.

Una de las primeras controversias involucra a la selección de Japón, que eligió la ciudad de Monterrey, México, como sede de su campamento de preparación antes de trasladarse a su base oficial en Nashville, Estados Unidos. Sin embargo, la estancia de los llamados “Samuráis Azules” estuvo marcada por el descontento debido al mal estado de las canchas de entrenamiento asignadas.

De acuerdo con reportes de medios locales, el césped presentaba numerosos parches de tierra y no cumplía con los estándares que exige una selección que se prepara para disputar una Copa del Mundo. La situación generó preocupación entre los futbolistas japoneses, quienes temían sufrir lesiones a escasos días de su debut mundialista. La molestia fue tal que la federación japonesa llegó a considerar la posibilidad de trasladar su concentración a otro país, lo que provocó críticas hacia la organización logística del campamento en territorio mexicano.