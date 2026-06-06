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Fútbol

Mundial 2026: Japón y Francia protagonizan controversias antes del debut

De acuerdo con reportes de medios locales, el césped presentaba numerosos parches de tierra.
De acuerdo con reportes de medios locales, el césped presentaba numerosos parches de tierra. JULIO CESAR AGUILAR | AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/06/2026 12:09
El balón aún no rueda en la Copa del Mundo 2026, pero las polémicas ya comenzaron a marcar la previa del torneo más importante del fútbol.

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A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, varias selecciones ya se han visto envueltas en situaciones polémicas y controversiales que han captado la atención de aficionados y medios de comunicación alrededor del mundo.

Una de las primeras controversias involucra a la selección de Japón, que eligió la ciudad de Monterrey, México, como sede de su campamento de preparación antes de trasladarse a su base oficial en Nashville, Estados Unidos. Sin embargo, la estancia de los llamados “Samuráis Azules” estuvo marcada por el descontento debido al mal estado de las canchas de entrenamiento asignadas.

De acuerdo con reportes de medios locales, el césped presentaba numerosos parches de tierra y no cumplía con los estándares que exige una selección que se prepara para disputar una Copa del Mundo. La situación generó preocupación entre los futbolistas japoneses, quienes temían sufrir lesiones a escasos días de su debut mundialista. La molestia fue tal que la federación japonesa llegó a considerar la posibilidad de trasladar su concentración a otro país, lo que provocó críticas hacia la organización logística del campamento en territorio mexicano.

Mbappé y Macron desatan debate en Francia a días del Mundial 2026

Por otra parte, Francia también protagonizó una polémica que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Durante la sesión fotográfica oficial de la selección francesa antes del Mundial, el presidente Emmanuel Macron visitó la concentración de los “Bleus” en Clairefontaine y participó en una fotografía junto a los jugadores.

El momento que generó controversia ocurrió cuando Macron tomó del brazo al capitán francés, Kylian Mbappé, y lo colocó a su lado para la imagen oficial. La escena provocó un intenso debate en Francia, ya que Mbappé terminó posando justo delante del mandatario, una situación que fue interpretada de distintas maneras por usuarios y analistas en redes sociales. Mientras algunos consideraron el gesto como una muestra de cercanía entre el presidente y la principal figura del equipo, otros cuestionaron el protagonismo que adquirió el delantero durante un acto institucional.

Con el torneo cada vez más cerca, estas situaciones demuestran que la tensión y la atención mediática alrededor de las selecciones no solo se vive dentro de la cancha. A medida que se acerca el pitazo inicial del Mundial 2026, las controversias fuera del terreno de juego también comienzan a ocupar un lugar destacado en la agenda futbolística internacional.

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