Meghan Markle desata polémica en París, ¿cuál fue la razón?

<b><a href="/tag/-/meta/meghan-markle">Meghan Markle</a></b> volvió a acaparar titulares y críticas durante su reciente visita a la <b>Semana de la Moda de París.</b> La duquesa de Sussex fue duramente cuestionada luego de <b>publicar un video en el que aparece viajando en una limusina que recorrió</b> <b>la zona del Pont de l’Alma, el túnel donde murió la princesa Diana en 1997.</b>En el clip, grabado aparentemente por ella misma, Meghan aparece relajada, con los pies sobre los asientos de cuero del vehículo. Aunque el video fue compartido como parte de su experiencia en París, <b>muchos usuarios lo consideraron un gesto 'insensible' hacia la memoria de Lady Di, madre de su esposo, el príncipe Harry.</b><b>Las críticas se multiplicaron en redes sociales. </b>Algunos internautas recordaron que en Spare, las memorias de Harry publicadas en 2023, el<b> </b>príncipe narró el impacto emocional que le provocó visitar el túnel donde perdió la vida su madre. <i>'No puedo creer que haya grabado eso justo ahí'</i>, comentó una usuaria, mientras otros acusaron a la duquesa de 'buscar atención sin medir las consecuencias'.<b>El paso de Meghan por los desfiles también generó controversia. </b>Su presencia en el evento de Balenciaga, marca que fue objeto de un escándalo en 2022 por una polémica campaña con menores, fue vista como contradictoria. <b>Muchos la calificaron de incoherente, recordando que la duquesa se presenta como defensora de los derechos infantiles.</b>A pesar de la ola de críticas, <b>Meghan Markle continuó publicando imágenes de su estancia en la capital francesa</b>, aunque <b>eliminó el video del recorrido por la zona del túnel. </b>En sus más recientes publicaciones se le ve posando junto al Arco de Triunfo, comiendo papas fritas y ensayando frases en francés con su maquillador y amigo personal, Daniel Martin.<b>El episodio vuelve a poner a la duquesa en el centro del debate público</b>, donde cada aparición suya parece dividir opiniones entre quienes la defienden como una figura independiente y quienes la acusan de alimentar su fama a costa de la imagen de la familia real británica.