Meghan Markle desata polémica en París, ¿cuál fue la razón?

Meghan Markle volvió a acaparar titulares y críticas durante su reciente visita a la Semana de la Moda de París. La duquesa de Sussex fue duramente cuestionada luego de publicar un video en el que aparece viajando en una limusina que recorrió la zona del Pont de l’Alma, el túnel donde murió la princesa Diana en 1997.

En el clip, grabado aparentemente por ella misma, Meghan aparece relajada, con los pies sobre los asientos de cuero del vehículo. Aunque el video fue compartido como parte de su experiencia en París, muchos usuarios lo consideraron un gesto “insensible” hacia la memoria de Lady Di, madre de su esposo, el príncipe Harry.

Las críticas se multiplicaron en redes sociales. Algunos internautas recordaron que en Spare, las memorias de Harry publicadas en 2023, el príncipe narró el impacto emocional que le provocó visitar el túnel donde perdió la vida su madre. “No puedo creer que haya grabado eso justo ahí”, comentó una usuaria, mientras otros acusaron a la duquesa de “buscar atención sin medir las consecuencias”.

El paso de Meghan por los desfiles también generó controversia. Su presencia en el evento de Balenciaga, marca que fue objeto de un escándalo en 2022 por una polémica campaña con menores, fue vista como contradictoria. Muchos la calificaron de incoherente, recordando que la duquesa se presenta como defensora de los derechos infantiles.

A pesar de la ola de críticas, Meghan Markle continuó publicando imágenes de su estancia en la capital francesa, aunque eliminó el video del recorrido por la zona del túnel. En sus más recientes publicaciones se le ve posando junto al Arco de Triunfo, comiendo papas fritas y ensayando frases en francés con su maquillador y amigo personal, Daniel Martin.

El episodio vuelve a poner a la duquesa en el centro del debate público, donde cada aparición suya parece dividir opiniones entre quienes la defienden como una figura independiente y quienes la acusan de alimentar su fama a costa de la imagen de la familia real británica.