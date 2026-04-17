Karol G revela cómo descubrió que le fueron infiel en su relación más mediática

En el siempre jugoso mundo de las confesiones amorosas, Karol G acaba de soltar una historia que parece sacada de thriller romántico... pero con GPS incluido.La Bichota, sin filtros y fiel a su estilo, reveló que descubrió una infidelidad de una de sus exparejas gracias a la ubicación del celular.Y no cualquier relación: se trataba de la más mediática que ha tenido hasta ahora, la que acaparó titulares, redes sociales y miradas en cada aparición.Aunque no dio más detalles de quién podría ser, los fans se han tomado a la tarea de afirmar que se trataba de Anuel o de Feid, quien todos pensaban que con este último si se iba a quedar. El asunto fue que mientras él juraba casi con mano en el corazón que estaba tranquilo en casa, la tecnología le gritaba otra cosa: el hombre estaba, literalmente, en otro continente.Así, sin drama previo ni sospechas dignas de telenovela, bastó un vistazo a la geolocalización para que todo se viniera abajo. Porque si algo dejó claro Karol G es que aquí no hay espacio para excusas creativas ni cuentos mal armados: si la ubicación no cuadra, la relación tampoco.Y es que la escena no puede ser más potente: él inventando historias, ella revisando el GPS... y el mapa hablando más claro que cualquier explicación. Un<i> plot twist </i>moderno donde el villano no fue descubierto por un mensaje, sino por kilómetros de distancia imposibles de justificar.Pero si alguien esperaba lágrimas o segundas oportunidades, se equivocó de historia. Karol lo dejó clarísimo: para ella, una traición así no se negocia. <i><b>'Un no es un basta ya... siguiente, por favor'</b></i>, resumió, dejando ver que en su mundo emocional las puertas se cierran sin mirar atrás.