Karol G sobre su relación con Anuel: ‘fue muy tóxico salir de ahí’

Durante el estreno de su documental Mañana fue muy bonito, Karol G abrió su corazón para compartir aspectos poco conocidos de su vida personal y el camino que recorrió hasta alcanzar el éxito.

Entre los momentos que se relatan en la producción, destacan las imágenes que mostraron su cercanía con Shakira. La paisa aseguró que la creación de TQG también estuvo inspirada en lo complicado que fue salir de la relación que tenía con Anuel, que calificó de “tóxica”.

“Mi relación pasada, fue muy tóxico salir de ahí y muy difícil, yo me despertaba y era como que me iba a morir... sentía que como persona no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, sentía que era algo de lo que no iba a poder salir”, reveló la cantante.