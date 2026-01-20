Se acabó el amor: Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos ¿Por qué?

Un motivo fuerte pero que pocos hablan, y no me dejarán mentir los que han seguido este noviazgo de cerca, es que quizás una de las razones de peso para terminar la relación pudo haber sido el que Karol G aún no desea ser mamá. Y es que, en muchas ocasiones, el cantante colombiano, Feid dejó claro su sueño de convertirse en papá, sin embargo, nunca vimos ese mismo entusiasmo en la protagonista de 'Ivonny Bonita'.<b>¿Qué viene ahora para Karol G y Feid?</b>Por ahora, ni Karol G ni Feid han publicado declaraciones confirmando o desmintiendo oficialmente la ruptura, lo que mantiene a sus seguidores pendientes de cualquier pronunciamiento en sus redes o entrevistas futuras.