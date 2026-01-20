Se acabó el amor: Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos ¿Por qué?

La pareja más seguida de la música latina habría decidido tomar caminos distintos. Karol G y Feid, dos de los artistas colombianos más populares del momento, han puesto fin a su relación sentimental tras tres años juntos, según reportaron fuentes cercanas a ambos al medio estadounidense TMZ.

Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, la ruptura habría ocurrido discretamente hace varios meses, en medio de intensos rumores que circulaban desde finales de 2025 sobre un distanciamiento cada vez más evidente entre la pareja.

Una relación que comenzó con música y creció bajo los focos

La historia de amor entre Karol G y Feid nació tras su exitosa colaboración en la canción Friki en 2021, cuando ambos eran vistos juntos con creciente frecuencia y los rumores de romance comenzaron a tomar fuerza. Su relación fue confirmada oficialmente por la cantante en 2023, cuando ya ambos disfrutaban de cierta estabilidad personal y profesional.

Durante esos años, la pareja consolidó su presencia pública: asistieron juntos a premiaciones, compartieron momentos en redes sociales y hasta lanzaron juntos el tema Verano Rosa, incluido en el álbum Tropicoqueta y que se convirtió en uno de los números más exitosos del disco.