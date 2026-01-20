  1. Inicio
Se acabó el amor: Karol G y Feid terminan su relación tras tres años juntos ¿Por qué?

Karol G acompañó a Feid en uno de sus conciertos en Madrid, España.
Karol G acompañó a Feid en uno de sus conciertos en Madrid, España. @feid
Por
Laura Chang
  • 20/01/2026 12:21
Las fuentes citadas aseguran que la separación fue amistosa y que ambos artistas mantienen respeto mutuo

La pareja más seguida de la música latina habría decidido tomar caminos distintos. Karol G y Feid, dos de los artistas colombianos más populares del momento, han puesto fin a su relación sentimental tras tres años juntos, según reportaron fuentes cercanas a ambos al medio estadounidense TMZ.

Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, la ruptura habría ocurrido discretamente hace varios meses, en medio de intensos rumores que circulaban desde finales de 2025 sobre un distanciamiento cada vez más evidente entre la pareja.

Una relación que comenzó con música y creció bajo los focos

La historia de amor entre Karol G y Feid nació tras su exitosa colaboración en la canción Friki en 2021, cuando ambos eran vistos juntos con creciente frecuencia y los rumores de romance comenzaron a tomar fuerza. Su relación fue confirmada oficialmente por la cantante en 2023, cuando ya ambos disfrutaban de cierta estabilidad personal y profesional.

Durante esos años, la pareja consolidó su presencia pública: asistieron juntos a premiaciones, compartieron momentos en redes sociales y hasta lanzaron juntos el tema Verano Rosa, incluido en el álbum Tropicoqueta y que se convirtió en uno de los números más exitosos del disco.

Señales de distancia y un final en buenos términos.

Las señales de distanciamiento empezaron a alarmar a sus seguidores desde mediados de 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en las redes y eventos importantes, como los Latin Grammy, donde Karol G acudió sola. Además, detalles como la ausencia de felicitaciones públicas de Feid tras el premio de Karol G alimentaron las especulaciones. Sin mencionar, que a final del año, la cantante nos sorprendió con look nuevo, un corte de cabello muy liberador según como ella misma expresó.

A pesar de ello, las fuentes citadas aseguran que la separación fue amistosa y que ambos artistas mantienen el respeto mutuo, priorizando sus carreras y proyectos personales tras la decisión de concluir el noviazgo.

Un motivo fuerte pero que pocos hablan, y no me dejarán mentir los que han seguido este noviazgo de cerca, es que quizás una de las razones de peso para terminar la relación pudo haber sido el que Karol G aún no desea ser mamá. Y es que, en muchas ocasiones, el cantante colombiano, Feid dejó claro su sueño de convertirse en papá, sin embargo, nunca vimos ese mismo entusiasmo en la protagonista de “Ivonny Bonita”.

¿Qué viene ahora para Karol G y Feid?

Por ahora, ni Karol G ni Feid han publicado declaraciones confirmando o desmintiendo oficialmente la ruptura, lo que mantiene a sus seguidores pendientes de cualquier pronunciamiento en sus redes o entrevistas futuras.

