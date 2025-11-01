Lamine Yamal aclara los rumores sobre su relación con Nicki Nicole

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre una posible separación, el delantero del FC Barcelona, <b><a href="/tag/-/meta/lamine-yamal">Lamine Yamal</a></b>, confirmó en el programa <i>‘D Corazón’</i> de <b>RTVE</b> que su relación con la cantante argentina <b><a href="/tag/-/meta/nicki-nicole">Nicki Nicole</a></b> ha llegado a su fin.El futbolista, aclaró además que <b>la infidelidad no fue la causa de la ruptura</b>, desmintiendo así los comentarios que circulaban en redes sociales. La relación, que habría comenzado hace apenas un par de meses, sorprendió a muchos por su repentina finalización, ya que ambos habían sido vistos juntos en distintos eventos públicos y se mostraban muy cercanos.