Lamine Yamal aclara los rumores sobre su relación con Nicki Nicole

Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole.
Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole. Foto tomada de Instagram
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/11/2025 09:38
Tras días de rumores, Lamine Yamal rompió el silencio y confirmó su separación de Nicki Nicole, asegurando que no hubo engaños ni terceras personas.

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre una posible separación, el delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, confirmó en el programa ‘D Corazón’ de RTVE que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin.

El futbolista, aclaró además que la infidelidad no fue la causa de la ruptura, desmintiendo así los comentarios que circulaban en redes sociales. La relación, que habría comenzado hace apenas un par de meses, sorprendió a muchos por su repentina finalización, ya que ambos habían sido vistos juntos en distintos eventos públicos y se mostraban muy cercanos.

Detalles de la ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

En una conversación con el periodista Javier de Hoyos, para el programa ‘D Corazón’ de RTVE, el futbolista fue directo al aclarar su situación sentimental.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, afirmó Yamal.

El jugador también aprovechó la oportunidad para desmentir las especulaciones que apuntaban a un reciente viaje a Italia como posible motivo de la ruptura.

“El viaje no tiene nada que ver con todo esto. En el viaje yo estuve de fiesta en ese momento y no coincide. No le he sido infiel a Nicki Nicole y no le he sido infiel”, resaltó el futbolista del Barcelona.

