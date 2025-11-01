Lamine Yamal aclara los rumores sobre su relación con Nicki Nicole

El futbolista, aclaró además que la infidelidad no fue la causa de la ruptura , desmintiendo así los comentarios que circulaban en redes sociales. La relación, que habría comenzado hace apenas un par de meses, sorprendió a muchos por su repentina finalización, ya que ambos habían sido vistos juntos en distintos eventos públicos y se mostraban muy cercanos.

Tras varios días de rumores y especulaciones sobre una posible separación, el delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal , confirmó en el programa ‘D Corazón’ de RTVE que su relación con la cantante argentina Nicki Nicole ha llegado a su fin.

Detalles de la ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

En una conversación con el periodista Javier de Hoyos, para el programa ‘D Corazón’ de RTVE, el futbolista fue directo al aclarar su situación sentimental.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, afirmó Yamal.

El jugador también aprovechó la oportunidad para desmentir las especulaciones que apuntaban a un reciente viaje a Italia como posible motivo de la ruptura.

“El viaje no tiene nada que ver con todo esto. En el viaje yo estuve de fiesta en ese momento y no coincide. No le he sido infiel a Nicki Nicole y no le he sido infiel”, resaltó el futbolista del Barcelona.