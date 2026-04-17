Julián Álvarez contra Marrero, Oyarzabal contra Musso y la final de Copa del Rey en cinco duelos

La final de la Copa del Rey enfrenta este sábado al Atlético de Madrid y la Real Sociedad, con duelos individuales que pueden ser claves en el partido: Julián Álvarez contra Unai Marrero, Mikel Oyarzabal contra Juan Musso, Antoine Griezmann contra Caleta-Car, Gonçalo Guedes contra Nahuel Molina y Carlos Soler contra Marcos Llorente.

Julián Álvarez-Unai Marrero

Julián Alvarez se ha reencontrado con su nivel del pasado curso, tan fundamental como es para el Atlético de Madrid. Goleador clave en las eliminatorias de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey contra el Barcelona, es el máximo anotador del equipo, con 19 goles entre todos los torneos. Su destreza ofensiva, también su precisión en el golpeo de falta directa, pueden ser definitivos.

Enfrente estará Unai Marrero, el portero de la Copa del Rey en la Real Sociedad, de la que fue el héroe en la tanda de los penaltis de cuartos de final contra Osasuna en el Reale Arena, con una clasificación agónica del equipo donostiarra. Es el partido más importante de su carrera, contra un campeón del mundo y uno de los jugadores más relucientes del ataque mundial.

Juan Musso-Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal es el goleador de la Real Sociedad y la selección española. Ya ganó la Copa del Rey en 2021. No solo es el capitán, es el líder sobre el campo de su equipo, también en el ataque. Sus once goles en los últimos quince partidos con su club y el equipo nacional remarcan el momento del goleador que le dio la Eurocopa a España en la final de 2024.

La llegada de Pellegrino Matarazzo en 2026 ha relanzado al delantero de Eibar, que ha anotado 14 goles, 11 desde el cambio de año, en 32 partidos en esta campaña, antes de medirse a Juan Musso, brillante en la Copa del Rey y decisivo en la Liga de Campeones contra el Barcelona. Su uno contra uno es una de las virtudes del portero argentino, que ha suplido con nota a Jan Oblak en los últimos encuentros oficiales del equipo rojiblanco.

Antoine Griezmann-Duje Caleta-Car

El central internacional croata se perfila como titular en el centro de la defensa, con el desafío que supondrá la movilidad entre líneas y las irrupciones en el área de Antoine Griezmann, un futbolista crucial en el esquema, la transición y la finalización del Atlético, que ha recuperado toda su vigencia, de nuevo indiscutible en el once de Diego Simeone a apenas dos meses y medio de marcharse al Orlando City.

El defensa de 1,93 suma 26 partidos en su primer año en el club, consolidado en las últimas jornadas en el once titular, al que también apunta en la final. Griezmann ha marcado trece goles en este ejercicio de los 211 que lo convierten en el máximo anotador de la historia del club, ante una cita trascendental para su equipo y para él, contra el club en el que creció desde los 14 años para ser una leyenda luego del Atleti.

Nahuel Molina-Gonçalo Guedes

El extremo izquierdo internacional portugués es una de las sensaciones de los últimos tiempos de la Real Sociedad. Rápido, vertical, desbordante y goleador, ha participado en 16 tantos en este curso, nueve en la definición y siete en el pase, para asumir un papel principal en el esquema de Matarazzo y para proponer un duelo directo con el lateral Nahuel Molina.

Siempre entre las dudas, el campeón del mundo argentino ataca mejor que defiende, se mueve en los últimos metros mejor que en los primeros, pero ha aprovechado la ocasión que le han ofrecido las bajas y el traslado de Marcos Llorente al medio, como también se espera que pueda ocurrir este sábado. Las ayudas de Giuliano Simeone, cuando la estructura defensiva se sitúe con una línea de cinco defensas, serán importantes en la final, al igual que las rupturas y conducciones hacia el ataque de Molina.

Marcos Llorente-Carlos Soler

Marcos Llorente apunta de nuevo al medio, a la espera de la elección final de Simeone, que ya tiene las opciones de Johnny Cardoso y Pablo Barrios para esa demarcación, pero ha sido tan fundamental en los últimos encuentros, con un despliegue tan tremendo, a un nivel formidable, que ha demostrado el impacto que tiene también en el centro del campo al lado de la visión y el rigor táctico de Koke.

Carlos Soler estará enfrente. Su irrupción en el duelo del Metropolitano, en el primero de los dos goles de la Real Sociedad entonces, resumen la capacidad del centrocampista, que distribuye, llega y marca con la naturalidad de sus cualidades técnicas. “Somos un equipo que cuando podemos transitar lo hacemos muy bien, diría que de los mejores de la Liga”, remarcó a EFE Soler, ante su tercera final de Copa del Rey. Las otras dos anteriores fueron en el Valencia.