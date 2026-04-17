Ormuz ‘listo para negocios’, pero la tensión sigue: Trump habla de bloqueo contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Estrecho de Ormuz se encuentra “completamente abierto y listo para los negocios y el tránsito total”, aunque advirtió que el bloqueo naval contra Irán continuará vigente hasta que concluya lo que describió como una “transacción” bilateral en negociación.

El mensaje, publicado en la cuenta de Truth Social del mandatario, introduce una señal ambigua al mercado energético y al comercio marítimo global. Por un lado, la afirmación de que el paso estratégico permanece abierto sugiere la intención de evitar interrupciones al flujo internacional de petróleo y mercancías.

Por otro, la continuidad del bloqueo exclusivamente dirigido a Irán mantiene la presión geopolítica sobre Teherán, en medio de conversaciones que, según el propio mandatario, estarían “en su mayoría negociadas”.

El Estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más sensibles del mundo: por allí transita una parte significativa del petróleo que se comercializa globalmente.

Cualquier restricción o tensión en esa vía suele impactar de inmediato en los precios del crudo, los seguros marítimos y las cadenas logísticas internacionales.

En ese contexto, la insistencia de Washington en que el paso seguirá operativo busca enviar un mensaje de estabilidad a los mercados, mientras se preserva la estrategia de presión diplomática.