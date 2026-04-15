Tragedia en sede de la DGI: Descartan falla mecánica en elevadores

Las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicadas en la avenida Balboa, permanecerán cerradas al público durante todo el día de hoy, miércoles 15 de abril. La medida responde a la necesidad de realizar trabajos de reparación y peritajes tras el incidente registrado la tarde de ayer, donde un trabajador perdió la vida y otro resultó herido.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la suspensión de la atención es necesaria para garantizar la adecuación de las instalaciones. Paralelo al cierre, la institución emitió una aclaración técnica para los usuarios del inmueble: “los ascensores no fueron la causa del accidente”, desmintiendo así versiones que vinculaban el fallecimiento con un colapso del sistema de elevadores de la entidad adscrita.

El incidente involucró a personal administrativo del edificio PH Torre Mundial que realizaba labores técnicas.

El MEF indicó que aunque el flujo de contribuyentes es constante en la sede de la avenida Balboa, la gravedad de lo ocurrido obligó a priorizar las labores de los estamentos de seguridad y el levantamiento del cuerpo, suspendiendo cualquier trámite presencial programado para el resto de la jornada.