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Tragedia en sede de la DGI: Descartan falla mecánica en elevadores

En el accidente un trabajador de PH Torre Mundial perdió la vida y otro resultó herido.
En el accidente un trabajador de PH Torre Mundial perdió la vida y otro resultó herido. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 15/04/2026 11:20
El Ministerio de Economía y Finanzas suspende atención al público este 15 de abril por reparaciones tras el accidente

Las oficinas de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicadas en la avenida Balboa, permanecerán cerradas al público durante todo el día de hoy, miércoles 15 de abril. La medida responde a la necesidad de realizar trabajos de reparación y peritajes tras el incidente registrado la tarde de ayer, donde un trabajador perdió la vida y otro resultó herido.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la suspensión de la atención es necesaria para garantizar la adecuación de las instalaciones. Paralelo al cierre, la institución emitió una aclaración técnica para los usuarios del inmueble: “los ascensores no fueron la causa del accidente”, desmintiendo así versiones que vinculaban el fallecimiento con un colapso del sistema de elevadores de la entidad adscrita.

El incidente involucró a personal administrativo del edificio PH Torre Mundial que realizaba labores técnicas.

El MEF indicó que aunque el flujo de contribuyentes es constante en la sede de la avenida Balboa, la gravedad de lo ocurrido obligó a priorizar las labores de los estamentos de seguridad y el levantamiento del cuerpo, suspendiendo cualquier trámite presencial programado para el resto de la jornada.

Incidente en labores administrativas

Según la información oficial, las víctimas pertenecen al personal de administración del PH, donde opera la institución gubernamental. El suceso ocurrió mientras realizaban labores técnicas para dicha empresa.

Al descartarse una falla en los elevadores, las autoridades centran ahora su análisis en los protocolos de seguridad seguidos durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento en el edificio de la DGI.

El MEF aprovechó el comunicado para expresar su pesar por la pérdida de una vida humana en sus instalaciones, extendiendo sus condolencias a familiares y compañeros de labores. “El Ministerio de Economía y Finanzas expresa su más profundo pesar por este hecho”, cita el documento oficial, mientras se espera que las investigaciones determinen la causa exacta del siniestro que no involucró fallas mecánicas en el transporte vertical.

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