Tragedia en sede de la DGI: Descartan falla mecánica en elevadores

Las oficinas de la <b><a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos (DGI)</a></b>, ubicadas en la avenida Balboa, permanecerán cerradas al público durante todo el día de hoy, <b>miércoles 15 de abril</b>. La medida responde a la necesidad de realizar <b>trabajos de reparación y peritajes </b>tras el incidente registrado la tarde de ayer, donde un trabajador perdió la vida y otro resultó herido.<b>El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) </b>informó que la suspensión de la atención es necesaria para <b>garantizar la adecuación de las instalaciones</b>. Paralelo al cierre, la institución emitió una <b>aclaración técnica</b> para los usuarios del inmueble: <i><b>'los ascensores no fueron la causa del accidente'</b></i>, desmintiendo así versiones que vinculaban el fallecimiento con un colapso del sistema de elevadores de la entidad adscrita.El incidente involucró a personal administrativo del edificio <b>PH Torre Mundial </b>que realizaba labores técnicas. El MEF indicó que aunque el flujo de contribuyentes es constante en la sede de la<b> avenida Balboa</b>, la gravedad de lo ocurrido obligó a priorizar<b> las labores de los estamentos de seguridad y el levantamiento del cuerpo</b>, suspendiendo cualquier trámite presencial programado para el resto de la jornada.