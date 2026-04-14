Elevador en edificio de la DGI se desploma; se registra un fallecido

La noche de este martes 14 de abril se registró un incidente en el edificio principal de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicado en la avenida Balboa, luego de que, según información preliminar, uno de los elevadores del inmueble sufriera un desperfecto.

De manera extraoficial, se conoció que dos personas se encontraban dentro del ascensor al momento de la falla, la cual se habría producido durante labores de mantenimiento. El hecho dejó, al menos, una persona fallecida.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Estrella de Panamá, la víctima no era funcionaria de la entidad, sino que laboraba en la administración del edificio.

El comandante y primer jefe de la zona de Panamá del Cuerpo de Bomberos, Ricardo Román, informó la noche de este 14 de abril que los equipos de emergencia lograron recuperar el cuerpo de la víctima, mientras que se realizan los procedimientos correspondientes por parte del Ministerio Público para el levantamiento e inspección.

“En este preciso momento ya rescatamos el cuerpo de la víctima y se están realizando las diligencias para verificar las condiciones en que se encuentra”, detalló.

Román también confirmó que una segunda persona fue rescatada con vida del interior del ascensor y trasladada a un centro hospitalario. El sobreviviente presentaba un estado de alteración producto de la situación, por lo que fue atendido de inmediato por los equipos de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones, ambos trabajadores realizaban labores dentro del elevador al momento del accidente. Uno de ellos se encontraba en la parte superior del equipo, mientras que el otro operaba desde el interior.

Aunque las causas exactas aún no han sido determinadas, el comandante explicó que se presume que pudo haber una pérdida de control o un problema relacionado con el peso, lo que habría provocado que el ascensor se desplazara de forma abrupta.

“Consideramos que el ascensor pudo haberse desprendido entre los pisos 10 y 8, pero esto aún está bajo investigación”, precisó.

Sobre las víctimas, las autoridades indicaron que uno de los trabajadores tenía aproximadamente 40 años, mientras que el otro tendría entre 25 y 30 años. Hasta el momento, no se ha confirmado su nacionalidad.