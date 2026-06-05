Jueza imputa a Zenia Vásquez por presunto enriquecimiento injustificado y le conceden arresto domiciliario

La exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez de Palacios, fue imputada la tarde de este viernes 5 de junio por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, luego de comparecer ante una jueza de garantías tras su aprehensión este jueves 4 de junio.

Durante la audiencia, la jueza legalizó la aprehensión de la exfuncionaria y admitió la formulación de cargos presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene una investigación basada en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

Según este caso, las pesquisas apuntan a un presunto incremento patrimonial por un monto de 771 mil 137 dólares que, de acuerdo con el expediente, no habría podido ser justificado por Vásquez de Palacios en relación con los ingresos obtenidos durante su desempeño en la institución.

Como medida cautelar, la jueza sustituyó la detención provisional por arresto domiciliario, por lo que la exfuncionaria deberá permanecer en su residencia mientras avanzan las investigaciones.

Además, se le impuso la obligación de notificarse ante la Fiscalía los días lunes y viernes de cada semana, así como la entrega de su pasaporte y el impedimento de salida del país.

La investigación forma parte del expediente denominado “Contraloría paralela”, que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la pasada administración de la Contraloría General de la República.

Además, la Fiscalía continúa con la revisión de movimientos financieros, bienes y registros patrimoniales para determinar si existió un incremento económico que no guarda relación con los ingresos legalmente percibidos por la exfuncionaria.

Vásquez de Palacios fue una de las funcionarias de confianza del excontralor Gerardo Solís durante la administración anterior.