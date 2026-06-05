Fundación Iguales iza la bandera del orgullo LGBTIQ+ en el MAC Panamá

Un segundo panel analizará los retos que enfrenta el <b>Sistema Interamericano de Derechos Humanos</b> ante los desafíos democráticos, económicos y ambientales que afectan a la región. Entre los expositores confirmados se encuentran Laura Gil, secretaria general adjunta de la <b>OEA</b>, y Gabriela Pacheco, secretaria de la <b>Corte IDH</b>.Con esta iniciativa, <b>Fundación Iguales</b> busca fortalecer el debate regional sobre <b>derechos humanos</b>, <b>igualdad</b>, <b>no discriminación</b> y el cumplimiento de los estándares internacionales para consolidar una democracia más inclusiva en Panamá y el continente.