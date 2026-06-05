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Fundación Iguales iza la bandera del orgullo LGBTIQ+ en el MAC Panamá

La bandera LGBTIQ+ se izó este viernes 5 de junio esta tarde en la fachada del Museo de Arte Contemporáneo.
La bandera LGBTIQ+ se izó este viernes 5 de junio esta tarde en la fachada del Museo de Arte Contemporáneo. José Vilar | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 05/06/2026 18:52
La Fundación Iguales además anunció un foro internacional que reunirá a representantes de la OEA, la CIDH, la Corte IDH y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre derechos humanos, igualdad y democracia en las Américas

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La Fundación Iguales develó este viernes 5 de junio la bandera del orgullo en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en un acto que sirvió para reivindicar los derechos de la población LGBTIQ+ y anunciar un evento internacional de alto nivel que se celebrará en el marco de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La actividad reunió a activistas, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones aliadas, quienes reflexionaron sobre los desafíos que aún enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en Panamá y la región.

Durante su intervención, el presidente de Fundación Iguales, Iván Chanis Barahona, señaló que las dificultades económicas y sociales que enfrenta la población suelen relegar las discusiones sobre derechos humanos. Sin embargo, advirtió que la desigualdad afecta el funcionamiento de la democracia al dejar desprotegidos a determinados sectores de la sociedad.

“La democracia peligra para todos cuando las leyes dejan desprotegido a un grupo de la sociedad”, afirmó Chanis, quien además destacó una alianza con La Estrella de Panamá para visibilizar durante cinco semanas las carencias de derechos que enfrenta la población diversa bajo la campaña ‘Todos somos familia’.

Por su parte, la directora ejecutiva del MAC Panamá, María Lucía Alemán, sostuvo que el Mes del Orgullo representa una oportunidad para reconocer la valentía de quienes reclaman el derecho a vivir con dignidad y para promover una sociedad más inclusiva.

“Una sociedad inclusiva beneficia a todos”, expresó.

La actividad contó con una nutrida asistencia.
La actividad contó con una nutrida asistencia. José Vilar | La Estrella de Panamá

Foro internacional sobre derechos humanos

Durante el acto, Fundación Iguales también adelantó detalles de un evento paralelo que organizará durante la Asamblea General de la OEA, bajo el título “Fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desafíos desde el multilateralismo y la implementación de sus estándares ante los cambios globales”.

La actividad se llevará a cabo el próximo 23 de junio en el Hotel Sheraton de Ciudad de Panamá y reunirá a representantes de organismos internacionales, autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil de distintos países de América.

El encuentro incluirá un primer panel centrado en los avances y desafíos relacionados con el matrimonio civil igualitario en las Américas, a partir de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Entre los participantes figuran el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero; la secretaria nacional LGBTIQ+ de Brasil, Symmy Larrat; la defensora del Pueblo de Panamá, Ángela Russo; e Iván Chanis Barahona.

Un segundo panel analizará los retos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante los desafíos democráticos, económicos y ambientales que afectan a la región. Entre los expositores confirmados se encuentran Laura Gil, secretaria general adjunta de la OEA, y Gabriela Pacheco, secretaria de la Corte IDH.

Con esta iniciativa, Fundación Iguales busca fortalecer el debate regional sobre derechos humanos, igualdad, no discriminación y el cumplimiento de los estándares internacionales para consolidar una democracia más inclusiva en Panamá y el continente.

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