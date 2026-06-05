Fundación Iguales iza la bandera del orgullo LGBTIQ+ en el MAC Panamá

La Fundación Iguales develó este viernes 5 de junio la bandera del orgullo en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en un acto que sirvió para reivindicar los derechos de la población LGBTIQ+ y anunciar un evento internacional de alto nivel que se celebrará en el marco de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La actividad reunió a activistas, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones aliadas, quienes reflexionaron sobre los desafíos que aún enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en Panamá y la región.

Durante su intervención, el presidente de Fundación Iguales, Iván Chanis Barahona, señaló que las dificultades económicas y sociales que enfrenta la población suelen relegar las discusiones sobre derechos humanos. Sin embargo, advirtió que la desigualdad afecta el funcionamiento de la democracia al dejar desprotegidos a determinados sectores de la sociedad.

“La democracia peligra para todos cuando las leyes dejan desprotegido a un grupo de la sociedad”, afirmó Chanis, quien además destacó una alianza con La Estrella de Panamá para visibilizar durante cinco semanas las carencias de derechos que enfrenta la población diversa bajo la campaña ‘Todos somos familia’.

Por su parte, la directora ejecutiva del MAC Panamá, María Lucía Alemán, sostuvo que el Mes del Orgullo representa una oportunidad para reconocer la valentía de quienes reclaman el derecho a vivir con dignidad y para promover una sociedad más inclusiva.

“Una sociedad inclusiva beneficia a todos”, expresó.