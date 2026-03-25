Bomberos combaten incendio en Río Abajo y buscan a persona desaparecida

Un incendio se registró la tarde de este miércoles 25 de marzo en una galera ubicada en la calle 11, en el corregimiento de Río Abajo, detalló el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el incendio provocó la movilización de más de 50 funcionarios del Cuerpo de Bomberos, que trabajaron para evitar que las llamas se propagaran hacia áreas cercanas.

La emergencia fue reportada alrededor de las 2:24 p.m., luego de que residentes alertaran sobre una densa columna de humo y fuego visible en la estructura.

La primera unidad en llegar, procedente de la estación de Carrasquilla, confirmó la magnitud del siniestro y solicitó refuerzos de inmediato.

CONTENCIÓN

Al sitio acudieron equipos de las estaciones de San Miguelito, Carrasquilla y Betania, desplegando al menos seis vehículos de extinción. Debido a la intensidad del incendio y la cercanía de otras edificaciones —incluyendo centros educativos, residencias y comercios— los bomberos mantienen operaciones de carácter defensivo para evitar su expansión.

El humo generado por el incendio se ha extendido a zonas aledañas, por lo que las autoridades han recomendado a la población evitar el área para reducir riesgos por inhalación.

De forma preliminar, se informó que unas 12 personas se encontraban laborando en la galera al momento del incidente.

Sin embargo, se presume que una persona no habría logrado salir, por lo que equipos especializados realizarán labores de búsqueda dentro de la estructura una vez las condiciones lo permitan.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas por inhalación de humo ni por otras causas relacionadas con el siniestro.

El mayor Otilio Racine, vocero de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate, indicó que las labores continúan enfocadas en controlar el incendio y evitar su propagación.