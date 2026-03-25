Incendio de una bodega genera alarma en Río Abajo: densa humareda afecta a vecinos

En la tarde de este miércoles 25 de marzo se registró un <b>incendio de gran magnitud</b> en una bodega ubicada en la <b>calle 19 del corregimiento de <a href="/tag/-/meta/rio-abajo">Río Abajo</a></b>. Al lugar se trasladaron diversas unidades del <b><a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá</a></b>, que ya realizan labores de extinción y control del fuego.Las autoridades iniciaron de inmediato la <b>evacuación preventiva</b> de los residentes de casas y edificaciones aledañas al sitio del siniestro, debido a la densa columna de humo que emana de la bodega y que podría causar afectaciones a vecinos y transeúntes.Asimismo, se recomienda a los conductores <b>evitar las vías que conectan con Río Abajo</b>. Por otro lado, las autoridades procedieron al <b>cierre total de la vía La Pulida</b>, ubicada en el mismo corregimiento.