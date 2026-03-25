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Incendio de una bodega genera alarma en Río Abajo: densa humareda afecta a vecinos

El incendio generó una densa columna de humo que afecta a los residentes y transeúntes del área.
El incendio generó una densa columna de humo que afecta a los residentes y transeúntes del área. Radio Panamá
Por
José Vilar
  • 25/03/2026 15:14
Un siniestro de gran magnitud en una bodega de la calle 19 de Río Abajo provocó la evacuación preventiva de residentes y el cierre de la vía La Pulida, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos trabajan en el control del fuego.

En la tarde de este miércoles 25 de marzo se registró un incendio de gran magnitud en una bodega ubicada en la calle 19 del corregimiento de Río Abajo. Al lugar se trasladaron diversas unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, que ya realizan labores de extinción y control del fuego.

Las autoridades iniciaron de inmediato la evacuación preventiva de los residentes de casas y edificaciones aledañas al sitio del siniestro, debido a la densa columna de humo que emana de la bodega y que podría causar afectaciones a vecinos y transeúntes.

Asimismo, se recomienda a los conductores evitar las vías que conectan con Río Abajo. Por otro lado, las autoridades procedieron al cierre total de la vía La Pulida, ubicada en el mismo corregimiento.

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