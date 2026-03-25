Incendio de una bodega genera alarma en Río Abajo: densa humareda afecta a vecinos

En la tarde de este miércoles 25 de marzo se registró un incendio de gran magnitud en una bodega ubicada en la calle 19 del corregimiento de Río Abajo. Al lugar se trasladaron diversas unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, que ya realizan labores de extinción y control del fuego.

Las autoridades iniciaron de inmediato la evacuación preventiva de los residentes de casas y edificaciones aledañas al sitio del siniestro, debido a la densa columna de humo que emana de la bodega y que podría causar afectaciones a vecinos y transeúntes.

Asimismo, se recomienda a los conductores evitar las vías que conectan con Río Abajo. Por otro lado, las autoridades procedieron al cierre total de la vía La Pulida, ubicada en el mismo corregimiento.