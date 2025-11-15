ATTT anuncia ampliación de horario para trámites: ¿Qué agencias tendrán atención extendida?

A partir del lunes 17 de noviembre, el horario de atención al cliente se extenderá hasta las <b>5:00 p.m.</b> en las siguientes agencias:<b>Agencia de Los Pueblos 2000 y Agencia El Campeón</b>El horario de atención será de <b>8:00 a.m. a 5:00 p.m. </b>En estas agencias se atenderán hasta las 5:00 p.m. los siguientes servicios:<i>Registro Vehicular Motorizado (RUVM)</i><i>Infracciones</i><i>Arreglos de pago</i><i>Licencias</i><i>Caja</i>Los demás servicios se mantienen en el horario regular de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b><b>Agencia Torre Advanced y Agencia El Hatillo</b>El horario de atención será de <b>7:00 a.m. a 5:00 p.m.</b>En estas agencias se atenderán hasta las 5:00 p.m.: RUVM y Caja.Los demás servicios se mantienen en el horario regular de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>Atención durante fines de semanaLa ATTT recuerda a los usuarios que la agencia ubicada en la <b>Terminal de Albrook</b> brinda atención los <b>sábados</b>, ofreciendo servicios de: Caja, Infracciones menores y Registro Único VehicularEsto facilita la realización de trámites durante el fin de semana.Todas las demás agencias de la ATTT mantienen su horario habitual de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>