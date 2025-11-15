  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

ATTT anuncia ampliación de horario para trámites: ¿Qué agencias tendrán atención extendida?

La ATTT extendió los horarios de atención en cuatro de sus agencias.
La ATTT extendió los horarios de atención en cuatro de sus agencias. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/11/2025 09:51
La Autoridad del Tránsito anunció la ampliación de horarios en varias de sus agencias, con el fin de ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios que requieren realizar trámites.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informa a los usuarios sobre la extensión del horario de atención en varias de sus agencias a nivel nacional. Esta medida se implementa con el objetivo de brindar mayor comodidad y flexibilidad para la realización de trámites.

Nuevos horarios en las agencias de la ATTT

A partir del lunes 17 de noviembre, el horario de atención al cliente se extenderá hasta las 5:00 p.m. en las siguientes agencias:

Agencia de Los Pueblos 2000 y Agencia El Campeón

El horario de atención será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En estas agencias se atenderán hasta las 5:00 p.m. los siguientes servicios:

Registro Vehicular Motorizado (RUVM)

Infracciones

Arreglos de pago

Licencias

Caja

Los demás servicios se mantienen en el horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agencia Torre Advanced y Agencia El Hatillo

El horario de atención será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

En estas agencias se atenderán hasta las 5:00 p.m.: RUVM y Caja.

Los demás servicios se mantienen en el horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Atención durante fines de semana

La ATTT recuerda a los usuarios que la agencia ubicada en la Terminal de Albrook brinda atención los sábados, ofreciendo servicios de: Caja, Infracciones menores y Registro Único Vehicular

Esto facilita la realización de trámites durante el fin de semana.

Todas las demás agencias de la ATTT mantienen su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

VIDEOS
Lo Nuevo