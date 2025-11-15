ATTT anuncia ampliación de horario para trámites: ¿Qué agencias tendrán atención extendida?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informa a los usuarios sobre la extensión del horario de atención en varias de sus agencias a nivel nacional. Esta medida se implementa con el objetivo de brindar mayor comodidad y flexibilidad para la realización de trámites.

Nuevos horarios en las agencias de la ATTT

A partir del lunes 17 de noviembre, el horario de atención al cliente se extenderá hasta las 5:00 p.m. en las siguientes agencias:

Agencia de Los Pueblos 2000 y Agencia El Campeón

El horario de atención será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En estas agencias se atenderán hasta las 5:00 p.m. los siguientes servicios:

Registro Vehicular Motorizado (RUVM)

Infracciones

Arreglos de pago

Licencias

Caja

Los demás servicios se mantienen en el horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agencia Torre Advanced y Agencia El Hatillo

El horario de atención será de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

En estas agencias se atenderán hasta las 5:00 p.m.: RUVM y Caja.

Los demás servicios se mantienen en el horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Atención durante fines de semana

La ATTT recuerda a los usuarios que la agencia ubicada en la Terminal de Albrook brinda atención los sábados, ofreciendo servicios de: Caja, Infracciones menores y Registro Único Vehicular

Esto facilita la realización de trámites durante el fin de semana.

Todas las demás agencias de la ATTT mantienen su horario habitual de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.