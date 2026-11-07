¿No te ha llegado el PASE-U? Esto se sabe del segundo pago

El segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) comenzó a desembolsarse este viernes 6 de noviembre, según informó la diputada Alexandra Brenes, quien indicó que se destinaron $26 millones para beneficiar a unos 239 mil estudiantes. El anuncio se produjo durante una visita de la diputada a Los Andes Mall, donde el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene una jornada de entrega de tarjetas Punch, de Caja de Ahorros, para los beneficiarios del programa.

Sin embargo, a través de redes sociales, varios acudientes reportaron inconvenientes para ingresar a la plataforma Punch y señalaron que todavía no habían recibido el segundo pago, pese a que se había anunciado el inicio del desembolso. Horas más tarde, Brenes informó que aún quedaban pagos pendientes para beneficiarios de Panamá Centro, Panamá, Colón, San Miguelito y las comarcas. De acuerdo con lo comunicado por la diputada, se prevé que estas personas reciban el dinero antes de finalizar noviembre.

Adicionalmente, la diputada informó que se realizó una transferencia destinada a unos 10 mil beneficiarios de programas de asistencia para personas con discapacidad, becas por excelencia, becas de concurso y estudiantes universitarios. Según explicó, se prevé que estos desembolsos se vean reflejados en las cuentas bancarias el próximo lunes 9 de noviembre. No obstante, indicó que ya ha recibido reportes de personas que confirmaron haber recibido el dinero correspondiente a las becas de concurso.

Caja de Ahorros lanza alerta por llamadas fraudulentas a beneficiarios de Punch