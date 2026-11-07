Tiroteo en la plaza del Mercado de Cracovia deja al menos cinco muertos y más de 10 heridos

Al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas durante un tiroteo registrado este sábado 7 de noviembre en la histórica Plaza del Mercado Principal de Cracovia, en el sur de Polonia, según reportes preliminares de las autoridades citados por el diario El Tiempo de Bogotá.
El ataque ocurrió después de las 3:00 p.m. (hora local), cuando un hombre ingresó en un automóvil a este emblemático punto turístico y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que transitaban por el lugar y quienes se encontraban en las terrazas de los establecimientos comerciales.
La Plaza del Mercado Principal es uno de los espacios históricos y turísticos más concurridos de Cracovia, por lo que el tiroteo provocó una movilización de los organismos de seguridad y equipos de emergencia, recordó El Tiempo.
La Policía polaca confirmó que sus agentes intervinieron contra el presunto responsable, quien recibió disparos durante el operativo y fue trasladado a un centro hospitalario bajo custodia de las autoridades.
Entre los heridos también se encuentran agentes policiales, de acuerdo con los primeros reportes sobre el incidente, detalló la agencia EFE.
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, informó que recibe reportes sobre la situación por parte del Ministerio del Interior y señaló que las autoridades investigan los antecedentes y las circunstancias del tiroteo.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...