Tiroteo en la plaza del Mercado de Cracovia deja al menos cinco muertos y más de 10 heridos

Al menos cinco personas murieron y más de una decena resultaron heridas durante un tiroteo registrado este sábado 7 de noviembre en la histórica Plaza del Mercado Principal de Cracovia, en el sur de Polonia, según reportes preliminares de las autoridades citados por el diario El Tiempo de Bogotá.

El ataque ocurrió después de las 3:00 p.m. (hora local), cuando un hombre ingresó en un automóvil a este emblemático punto turístico y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que transitaban por el lugar y quienes se encontraban en las terrazas de los establecimientos comerciales.