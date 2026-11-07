Donald Trump se acerca a su ala más dura: Stephen Miller reemplaza a Susie Wiles como jefe de Gabinete

Mientras todavía circulan rumores sobre el futuro de algunas figuras del gabinete del presidente de Estados Unidos Donald Trump, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tras el batacazo electoral de los comicios de medio mandato, en los que los republicanos perdieron el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, el inquilino de la Casa Blanca decidió tomar una decisión de calado: reemplazó a su asesora de confianza, Susie Wiles, como jefa de Gabinete y nombró en su lugar a uno de sus más fieles halcones, Stephen Miller, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe de Gabinete. Como uno de los asesores más importantes de Trump, Miller es considerado el arquitecto de algunas de las políticas más controvertidas de la Administración, como las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), así como las operaciones letales contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, la relación entre Wiles y Trump se deterioró después de una serie de incidentes dentro de la Casa Blanca. El más reciente, según fuentes anónimas citadas por el periódico, ocurrió durante una fiesta organizada para seguir los resultados de las elecciones de medio mandato del pasado martes, cuando el presidente estadounidense la reprendió verbalmente en presencia de otros asesores.

Trump también la había acusado en ocasiones anteriores de no hacer nada para detener a los filtradores de información de su Administración, quienes proporcionaban detalles exclusivos a periodistas y medios de comunicación sobre las interioridades del Gobierno. Incluso llegó a señalar a la propia Wiles como una de esas fuentes. Siendo la primera mujer jefa de gabinete en la historia de la Casa Blanca, promovió los nombramientos tanto del secretario de Estado Marco Rubio como el del Tesoro Scott Bessent. Ambos, según el NYT, eran vistos como figuras de estabilidad en la administración Trump.

Al ser consultado sobre su decisión de reemplazar a Wiles en la jefatura de Gabinete, Trump aseguró que ‘era momento de hacer un cambio’. A puerta cerrada, según el NYT, el mandatario consideró que tanto Wiles como los asesores cercanos a ella habían desempeñado su trabajo de forma ‘deficiente’ tras los resultados electorales del martes.

De acuerdo con los aliados de Wiles, la ya exjefa de Gabinete de Trump no mostró interés en conservar su puesto. Sus partidarios, según el rotativo estadounidense, interpretan su salida como un intento de desviar la atención de la fallida estrategia electoral de cara a los comicios del 3 de noviembre, impulsada en gran medida por el propio Trump. Por su parte, Wiles agradeció al presidente en X la oportunidad de haber formado parte de su equipo y aseguró que servir en la Casa Blanca había sido el ‘honor de su vida’.

“Me siento muy orgullosa de haber formado parte de todo lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y reducir los impuestos hasta fortalecer nuestra economía y poner a Estados Unidos en primer lugar”, agregó.

El NYT destacó que Wiles continuará vinculada a la Administración Trump, aunque en un cargo que todavía no ha sido definido. Su sustituto, Stephen Miller, en cambio, agradeció a Wiles su amistad y compañerismo durante estos años. Además, redobló sus elogios a Trump tras su designación. En su cuenta de X, afirmó que el mandatario ‘es el líder político más transformador de la historia de Estados Unidos y ha salvado, por sí solo, al país de quienes buscan destruirlo’.

“La misión ahora está más clara que nunca: luchar con toda nuestra alma para apoyar a nuestro presidente y defender esta magnífica República”, aseguró.

Tras el anuncio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, no tardó en felicitar a Miller. El jefe del Pentágono publicó varios mensajes en X con un tono celebratorio: “Mantenerse firme. Luchar. Defender la República”, escribió en uno de ellos, junto a una fotografía en la que aparece con el nuevo jefe de Gabinete.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también se sumó a las felicitaciones a Miller. En X, destacó que “ya sea en la lucha contra el fraude, su contribución a la política hacia Venezuela o sus esfuerzos para hacer de Washington D. C. una ciudad segura y atractiva, Stephen es un líder eficaz e incansable para esta Administración”.