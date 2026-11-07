¡Don Omar viene a Panamá! Confirman fecha de su concierto para 2027

Panamá forma parte de los destinos que visitará el cantante puertorriqueño Don Omar durante su próxima gira por Latinoamérica, titulada The Last King World Tour, con la que tiene previsto reencontrarse con sus seguidores en 2027. El intérprete de Taboo, confirmó que su presentación en territorio panameño será el 28 de noviembre de 2027, como parte del recorrido que incluirá varias ciudades de la región.

El anuncio de su regreso a Latinoamérica estuvo acompañado de música y referencias al orgullo de la región. Durante una presentación en el @thekiaforum de Los Ángeles, Don Omar aprovechó el encuentro para revelar los destinos que formarán parte de su próxima gira y adelantar detalles de lo que prepara para 2027. La noticia también fue celebrada por el propio cantante, quien manifestó su emoción por volver a encontrarse con sus seguidores latinoamericanos. A través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que destacó el significado de este anuncio y escribió: “¡LATAM... VOY A TI! Qué bonito anunciar nuestro regreso a Latinoamérica rodeado de tanto orgullo latino en @thekiaforum de Los Ángeles. Esta noche me la llevo conmigo. El 2027 es nuestro”.