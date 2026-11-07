Elecciones Francia 2027: Choque entre Le Pen y Mélenchon por el Elíseo

La política francesa ha entrado prematuramente en dinámica de campaña presidencial. A más de seis meses de los comicios, la líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, y el referente de la izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, han protagonizado un tenso choque verbal en redes sociales que deja al descubierto la fractura ideológica que atraviesa al país gala. El choque, ocurrido este sábado, tuvo como detonante la actualización del programa electoral de LFI, denominado ‘L’Avenir en commun’. Este documento, que servirá de base para la cuarta candidatura presidencial de Mélenchon tras sus intentos en 2012, 2017 y 2022, reúne 1.069 propuestas orientadas a reformar el modelo económico, social y migratorio francés.

Choque por el modelo migratorio y de seguridad

Le Pen arremetió con dureza contra el catálogo programático de la izquierda, calificándolo como un “desmantelamiento de Francia” y una continuación amplificada de las políticas de deconstrucción del presidente Emmanuel Macron. Entre sus principales objeciones, la dirigenta derechista destacó la ampliación del derecho de suelo, la regularización de migrantes en situación irregular, el voto de extranjeros en comicios locales y el otorgamiento de ayudas estatales a estudiantes extranjeros. En el ámbito de la seguridad y el orden público, Le Pen criticó la propuesta de cerrar los centros de internamiento de extranjeros pendientes de expulsión, la disolución de las brigadas anticriminalidad y el desarme de la policía municipal. A su juicio, el plan de LFI “desarma, renuncia y divide” a la sociedad francesa.

La contraofensiva social y económica de la izquierda

La respuesta de Mélenchon no se hizo esperar. El líder izquierdista acusó a su rival de centrar de forma selectiva sus ataques en la agenda migratoria y policial, ignorando deliberadamente las medidas económicas del programa. Mélenchon defendió el derecho de suelo como una tradición jurídica nacional con raigambre histórica y afeó a Le Pen su falta de pronunciamiento sobre el paquete social de su propuesta. El proyecto de LFI plantea un ambicioso catálogo de reformas con un fuerte impacto redistributivo:

Salario mínimo: Incremento de la remuneración básica a 1.700 euros netos mensuales.

Jubilación: Restitución del retiro a los 60 años de edad tras completar 40 años de cotización.

Jornada laboral: Reducción del tiempo de trabajo a 32 horas semanales.

Control de costos: Congelación inmediata de precios en productos de primera necesidad.

Proyección e impacto geopolítico