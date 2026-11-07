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Información útil

ENA extiende mantenimiento de Panapass: canales de recarga suspendidos

Los Centros de Instalación de ENA cerraron sus puertas durante la jornada.
Los Centros de Instalación de ENA cerraron sus puertas durante la jornada. Cedida | ENA
Por
Mileika Lasso
  • 07/11/2026 12:16
La Empresa Nacional de Autopista extendió este sábado el mantenimiento de la plataforma de Panapass hasta las 2:35 p.m., afectando recargas y consultas

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) informó que el mantenimiento programado de la plataforma tecnológica de Panapass, iniciado este sábado 7 de noviembre a las 12:00 a.m., se extendió hasta las 2:35 p.m. de hoy.

Servicios suspendidos: La paralización temporal abarca la recarga de saldo, la consulta de cuentas y diversas gestiones administrativas.
Plataformas afectadas: Quedaron inhabilitados los canales digitales y presenciales, incluyendo la aplicación móvil, página web, banca en línea, WhatsApp, cajeros automáticos y la red de Punto Pago.

Asimismo, la medida impacta la atención presencial y telefónica. Los Centros de Instalación permanecen cerrados durante todo el día, mientras que el Call Center, a través de la línea 192, tampoco se encuentra disponible para los usuarios.

Ante esta situación, ENA exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias. La institución indicó que, una vez finalizadas las labores técnicas, los servicios se restablecerán de manera progresiva y cualquier actualización se comunicará mediante sus canales oficiales.

Los trabajos forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la calidad, estabilidad y eficiencia del servicio en la red vial.

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