ENA extiende mantenimiento de Panapass: canales de recarga suspendidos

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) informó que el mantenimiento programado de la plataforma tecnológica de Panapass, iniciado este sábado 7 de noviembre a las 12:00 a.m., se extendió hasta las 2:35 p.m. de hoy.

Servicios suspendidos: La paralización temporal abarca la recarga de saldo, la consulta de cuentas y diversas gestiones administrativas.

Plataformas afectadas: Quedaron inhabilitados los canales digitales y presenciales, incluyendo la aplicación móvil, página web, banca en línea, WhatsApp, cajeros automáticos y la red de Punto Pago.