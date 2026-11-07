ENA extiende mantenimiento de Panapass: canales de recarga suspendidos

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) informó que el mantenimiento programado de la plataforma tecnológica de Panapass, iniciado este sábado 7 de noviembre a las 12:00 a.m., se extendió hasta las 2:35 p.m. de hoy.
Asimismo, la medida impacta la atención presencial y telefónica. Los Centros de Instalación permanecen cerrados durante todo el día, mientras que el Call Center, a través de la línea 192, tampoco se encuentra disponible para los usuarios.
Ante esta situación, ENA exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias. La institución indicó que, una vez finalizadas las labores técnicas, los servicios se restablecerán de manera progresiva y cualquier actualización se comunicará mediante sus canales oficiales.
Los trabajos forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la calidad, estabilidad y eficiencia del servicio en la red vial.
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