Ciberataque a Casinos Austria expone datos de 150 mil clientes

La vulnerabilidad en las cadenas de suministro digitales volvió a encender las alarmas en el sector corporativo internacional. La compañía Casinos Austria, uno de los operadores de juego y entretenimiento más importantes de Europa con proyecciones globales, sufrió un ciberataque que comprometió los datos personales de aproximadamente 150.000 clientes. Según reportes de la radiotelevisión pública austríaca ORF citados por EFE, la intrusión se consumó la semana pasada. El incidente no se originó en la infraestructura central de la empresa, sino en los sistemas informáticos de un proveedor externo que presta servicios a la plataforma de venta en línea de la firma. Aunque la brecha de seguridad ya fue subsanada por los equipos técnicos, la investigación formal sigue abierta para determinar la autoría del ciberataque y precisar la magnitud exacta del robo de información.

El riesgo del ‘phishing’ y las cadenas de suministro informáticas

Entre los datos sustraídos figuran nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico, detalles de compras previas e historial de vales de descuento. A pesar del volumen de la filtración, Casinos Austria confirmó que los datos bancarios y los números de tarjetas de crédito están a salvo, ya que la política de la empresa prohíbe el almacenamiento de dicha información confidencial en sus servidores. Sin embargo, el peligro para los usuarios afectados no ha desaparecido. En una comunicación enviada a los clientes expuestos, la firma advirtió que la información robada podría ser empleada por cibercriminales para desarrollar campañas de phishing (suplantación de identidad) altamente dirigidas. El riesgo radica en que los atacantes utilicen los datos reales de pedidos para redactar correos falsos creíbles, buscando engañar a las víctimas para que entreguen contraseñas o datos financieros, o incluso para realizar compras fraudulentas a su nombre.

Lecciones para el sector del entretenimiento y el juego global