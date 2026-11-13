¿Perdió su cédula por el sismo? Así puede obtener un duplicado gratis

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que los beneficiarios de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) que perdieron sus cédulas de identidad a causa del sismo registrado el pasado 9 de octubre en las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas podrán solicitar gratuitamente un duplicado hasta el próximo 20 de noviembre.

El trámite estará disponible en las direcciones regionales de Cedulación del Tribunal Electoral. Para acceder a este beneficio, las personas afectadas deberán presentar una constancia expedida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) o el Cuerpo de Bomberos, que certifique la pérdida del documento y las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Además, el Tribunal Electoral decretó la extensión de la vigencia de las cédulas vencidas hasta el 4 de enero de 2027.