Periodista de ‘La Decana’ Lourdes García Armuelles recibe reconocimiento del Colegio de Periodistas

La periodista de La Estrella de Panamá, <b><a href="/autor/-/meta/lourdes-garcia-armuelles">Lourdes García Armuelles,</a></b> recibió este 13 de noviembre, <b>Día del Periodista Panameño,</b> un Reconocimiento del <b><a href="/tag/-/meta/conape-colegio-nacional-de-periodistas">Colegio de Periodistas de Panamá</a></b> por sus aportes al periodismo actual.El galardón, otorgado por el <b>Colegio Nacional de Periodistas,</b> destaca la influencia, innovación y contribución al fortalecimiento de la profesión en el contexto de los nuevos tiempos y transformaciones mediáticas.La entrega del reconocimiento se realizará durante la Gala Cultural del Periodismo, este jueves 13 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el Teatro Áurea 'Beby' Torrijos de la Ciudad de las Artes, en Llanos de Curundú.