Periodista de ‘La Decana’ Lourdes García Armuelles recibe reconocimiento del Colegio de Periodistas

La periodista de La Estrella de Panamá, Lourdes García Armuelles, recibió este 13 de noviembre, Día del Periodista Panameño, un Reconocimiento del Colegio de Periodistas de Panamá por sus aportes al periodismo actual.

El galardón, otorgado por el Colegio Nacional de Periodistas, destaca la influencia, innovación y contribución al fortalecimiento de la profesión en el contexto de los nuevos tiempos y transformaciones mediáticas.

La entrega del reconocimiento se realizará durante la Gala Cultural del Periodismo, este jueves 13 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el Teatro Áurea “Beby” Torrijos de la Ciudad de las Artes, en Llanos de Curundú.