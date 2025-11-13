Mulino felicita a los periodistas panameños y resalta su papel en la democracia

El presidente de la Repúblicá José Raúl Mulino envió un mensaje de felicitación a todos los comunicadores del país con motivo del Día del periodista, destacando la importancia de su labor para la democracia y el derecho cuidadano a estar informado.

“Inicio felicitando en el día del periodista a todos los amigos de la prensa en una fecha que marca definitivamente una labor, una vocación y un trabajo tesonero”, expresó el mandatario, quien reconoció que el ejercicio del periodismo “muchas veces es incomprendido, pero también arriesgado, porque no todo es color de leche”.

El presidente también recordó la figura de Gaspar Octavio Hernández, considerado el padre del periodismo panameño, y rindió homenaje “a todos los hombres y mujeres que han dado luz y brillo al periodismo nacional”.

Asimismo, resaltó el papel fundamental de los periodistas en la consolidación democrática del país. “En democracia fortalecemos la libertad de expresión. Hacen su trabajo como pueden, a veces en condiciones muy duras, pero lo cubren y el país está informado”, añadió.

El mensaje concluyó con un reconocimiento a la entrega y compromiso de los comunicadores: “Adelante y que les vaya bien en el día de hoy”, expresó el mandatario.

Una profesión para la libertad de expresión

El Día del periodista se celebra en conmemoración del fallecimiento de Gaspar Octavio Hernández, considerado el padre del periodismo panameño.

Esta fecha se dedica a rendir homenaje a los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en el país, destacando su papel esencial en la construcción de una sociedad informada, crítica y democrática.