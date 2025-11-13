Mulino felicita a los periodistas panameños y resalta su papel en la democracia

El presidente de la <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">Repúblicá José Raúl Mulino</a> envió un mensaje de felicitación a todos los comunicadores del país con motivo del <b>Día del periodista</b>, destacando la importancia de su labor para la democracia y el derecho cuidadano a estar informado.<b>'Inicio felicitando en el día del periodista a todos los amigos de la prensa en una fecha que marca definitivamente una labor, una vocación y un trabajo tesonero'</b>, expresó el mandatario, quien reconoció que el ejercicio del periodismo <b>'muchas veces es incomprendido, pero también arriesgado, porque no todo es color de leche'.</b>El presidente también recordó la figura de Gaspar Octavio Hernández, considerado el padre del periodismo panameño, y rindió homenaje <b>'a todos los hombres y mujeres que han dado luz y brillo al periodismo nacional'.</b>Asimismo, resaltó el papel fundamental de los periodistas en la consolidación democrática del país. <b>'En democracia fortalecemos la libertad de expresión. Hacen su trabajo como pueden, a veces en condiciones muy duras, pero lo cubren y el país está informado', </b>añadió.El mensaje concluyó con un reconocimiento a la entrega y compromiso de los comunicadores: '<b>Adelante y que les vaya bien en el día de hoy'</b>, expresó el mandatario.<b>Una profesión para la libertad de expresión</b>El Día del periodista se celebra en conmemoración del fallecimiento de Gaspar Octavio Hernández, considerado el padre del periodismo panameño.<b>Esta fecha se dedica a rendir homenaje a los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en el país, destacando su papel esencial en la construcción de una sociedad informada, crítica y democrática.</b>