Clasificatorias Sub-17 Concacaf 2027: así es el nuevo formato

La Concacaf dio a conocer el nuevo formato para las Clasificatorias Sub-17 del 2027, las cuales se disputarán del 8 al 14 de febrero. Un anuncio que llega cuando todavía ha empezado a disputarse el Mundial Sub-17 2026 el cual dará comienzo el próximo jueves 19 de noviembre con Panamá como protagonista.

El ente deportivo, en un comunicado, detalló el nuevo proceso en la que 16 selecciones afiliadas a la Concacaf se disputarán por uno de los 8 boletos en contienda para el Mundia Sub-17 Catar 2027. Cabe destacar que en la edición clasificatoria de este 2026, participaron 34 selecciones de las 41 que se habían anunciado. Para el próximo año, la Concacaf tomó notas en el asunto y tan solo serán 16 las selecciones participantes que son: Barbados, Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Por otra parte, también se dio a conocer que México y Honduras serán las sedes para el certamen. En los dos últimos años, Panamá había sido local de su grupo, disputándose todos los partidos en el estadio Rommel Fernández. Para el próximo año, el combinado nacional tendrá que disputar el torneo en uno de estos dos países.