Estados Unidos se retira del Mundial Sub-17 por los conflictos bélicos en Asia

A falta de tan solo siete días para el inicio de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, Estados Unidos ha tomado la decisión de retirar a su selección de la categoría por motivos de seguridad que se viven actualmente en Asia.

La Federación de Estados Unidos de Fútbol (US Soccer) envió una carta a los 21 jugadores convocados y a la FIFA anunciando esta decisión tras varios días de sopesar esta importante decisión y que por supuesto trastoca todos los planes de la FIFA en cuanto al desarrollo del certamen.

El pasado 23 de octubre el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta Nivel 3 para los estadounidenses que viven en el área o que tenían planes de viajar hacia esa zona de abstenerse por los conflictos bélicos que se están viviendo en estos momentos. “Reconsideren viajar a Qatar debido al riesgo de conflicto armado”, se menciona en la alerta.

Hay que recordar que actualmente existen conflictos entre Irán y Estados Unidos, sumado a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Arabia Saudita.

“Les escribimos para comunicarles la difícil decisión de cancelar nuestra concentración previa a la Copa Mundial, así como nuestra participación prevista en dicho torneo”. “Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales —incluida la alerta de viaje de Nivel 3 del Departamento de Estado de EE. UU. para Qatar y las directrices relacionadas para el personal de la embajada y sus familias—, ya no nos es posible participar en el torneo”, destacó el comunicado que se ha hecho público por otros medios.

A todo esto, el técnico Alex Aldaz dio a conocer la lista de los 21 convocados de Estados Unidos para el Mundial Sub-17 una semana atrás.

Esta decisión no solo impacta el desarrollo del torneo, sino que también el desarrollo y crecimiento de esta generación de futbolistas que tenían mucha ilusión de convertirse en mundialistas. De los 21 convocados, 18 de ellos son nacidos en el 2009 y de acuerdo a la elegibilidad del certamen del 2027, ninguno de ellos podrá jugar el Mundial Sub-17 por la edad. Este hecho le ‘corta las alas’ a los futbolistas, quienes en un futuro buscan debutar en el combinado mayor de las barras y las estrellas, tomando en cuenta que muchos de ellos no logran hacerlo. Sumado a ello, Estados Unidos se expone a una sanción económica por parte de la FIFA y una prohibición en futuros torneos si así lo considera. Estados Unidos está dentro del grupo J junto con Macedonia del Norte, Argelia y Chile.

Por otra parte, si finalmente la FIFA acepta la baja de Estados Unidos, República Dominicana sería el equipo que podría reemplazarlos, ya que fue el equipo mejor clasificado por detrás de los estadounidenses.