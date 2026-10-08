Decomisan armas, municiones y presuntas drogas durante operativo en Colón y Panamá Oeste

Una operación antinarcóticos dejó 22 personas aprehendidas y el decomiso de armas, municiones y presuntas sustancias ilícitas en las provincias de Colón y Panamá Oeste, informó la Procuraduría General de la Nación.

El operativo, denominado Comunidad Segura, fue liderado por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, en conjunto con las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y agentes de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, durante la operación se realizaron 12 diligencias de allanamiento en distintos puntos de ambas provincias.

Las acciones permitieron la aprehensión de 22 personas presuntamente vinculadas con la venta de drogas en áreas comerciales y residenciales.

Además, las autoridades decomisaron armas, municiones y presuntas sustancias ilícitas como parte de las diligencias desarrolladas contra los grupos investigados.

La Procuraduría indicó que la operación forma parte de las acciones dirigidas a combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas y las actividades asociadas a estos delitos.

Las personas aprehendidas quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y los trámites judiciales correspondientes.