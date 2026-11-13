Las noticias que debe conocer este viernes 13 de noviembre en Panamá y el mundo

La jornada informativa de este viernes 13 de noviembre estuvo marcada por diversos acontecimientos en Panamá y el ámbito internacional, en una fecha en la que el país conmemora el Día del Periodista.

Mensaje por el Día del Periodista: El presidente José Raúl Mulino felicitó a los periodistas panameños y destacó el aporte de esta profesión al fortalecimiento de la democracia.

Tocumen al límite de su capacidad: El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanzará en 2027 su capacidad operativa de 25 millones de pasajeros anuales y funcionará por encima de ese límite durante 2028, mientras se desarrollan dos proyectos de ampliación valorados en $306.75 millones.

Operación Traslado: La Fiscalía Anticorrupción realizó la Operación Traslado, que permitió la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado al delito de corrupción de servidores públicos. Según conoció La Estrella de Panamá, se trataría de un jefe de zona de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en dos puntos del país.

Estados Unidos y el Canal: El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, aclaró las recientes declaraciones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, sobre el control del Canal. Según explicó, las palabras se referían a la responsabilidad compartida en materia de defensa establecida en los tratados vigentes.

Caso Ueno Bank en Paraguay: Una investigación periodística de El Surti reveló que registros comerciales en Panamá permitieron rastrear vínculos corporativos entre el intervenido Ueno Bank y un entramado de 19 empresas del Grupo Vázquez. El caso forma parte de un esquema financiero y político que derivó en la intervención del banco, la imputación de su cúpula directiva y la destitución del presidente de Paraguay, Santiago Peña, mediante juicio político.

Problemas en aeropuertos de Estados Unidos: La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener el tráfico aéreo de salida en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.