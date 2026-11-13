Ferias de Panamá 2027: MIDA anuncia las fechas de las actividades en el país

A lo largo del año, las ferias ofrecerán espacios para promover las actividades del sector agropecuario, exhibir productos nacionales y atraer visitantes, impulsando también el turismo y la economía de las comunidades.

Las actividades feriales comenzarán el 6 de enero de 2027 con la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí, uno de los eventos más representativos del calendario ferial panameño.

La programación busca resaltar la producción nacional, así como las tradiciones, la identidad y la riqueza cultural de las distintas regiones del país.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) dio a conocer el Calendario Nacional de Ferias 2027 , que contempla una serie de actividades agropecuarias, folclóricas, artesanales, culturales y turísticas que se desarrollarán en diferentes provincias de Panamá.

Calendario completo de ferias que habrá en Panamá en el 2027

Conozca dónde y cuándo se realizarán las ferias de Panamá en 2027:

ENERO

Feria Internacional de las Flores y del Café: Boquete, Chiriquí, del 6 al 17 de enero.

Feria Agropecuaria, Industrial, Folclórica, Artesanal y Turística de San Sebastián: Ocú, Herrera, del 13 al 17 de enero.

Feria Ecoturística y Cultural de Playa Pixvae: Veraguas, del 14 al 17 de enero.

Feria del Guandú de San Francisco de la Montaña: Veraguas, del 14 al 17 de enero.

Feria Internacional de La Chorrera: Panamá Oeste, del 20 al 31 de enero.

Feria de la Sandía de Calobre: Veraguas, del 22 al 24 de enero.

Feria de la Naranja: Churuquita Grande, Penonomé, Coclé, del 28 al 31 de enero.

Feria Agropecuaria, Folclórica, Turística y Artesanal de Santa Fe: Veraguas, del 28 al 31 de enero.

FEBRERO

Feria Agropecuaria, Industrial, Artesanal y Turística de Veraguas: Soná, del 18 al 28 de febrero.

Feria Nacional del Búfalo: Coclesito, Colón, del 18 al 21 de febrero.

Feria de El Copé: La Pintada, Coclé, del 25 de febrero al 1 de marzo.

Feria Agropecuaria, Folclórica y Turística de San Martín: Panamá Este, del 25 de febrero al 1 de marzo.

MARZO

Feria Agropecuaria, Artesanal y Ecoturística de Santa Fe: Darién, del 4 al 8 de marzo.

Feria Internacional de David: Chiriquí, del 11 al 21 de marzo.

Feria de San José de Tolé: Chiriquí, del 18 al 21 de marzo.

Feria Agropecuaria y Turística del Café y los Cítricos de Chitra: Veraguas, del 19 al 21 de marzo.

Expo Orquídeas / Feria Internacional de las Flores y del Café: Boquete, Chiriquí, del 23 al 28 de marzo.

ABRIL

Feria Nacional de Natá de Los Caballeros: Coclé, del 31 de marzo al 4 de abril.

Feria Nacional de Tortí: Panamá Este, del 1 al 5 de abril.

Feria Industrial, Comercial, Agropecuaria, Artesanal y Folclórica de Colón: del 8 al 18 de abril.

Feria de la Piña de Zanguengas: Panamá Oeste, del 15 al 18 de abril.

Feria Internacional de Changuinola: Bocas del Toro, del 15 al 18 de abril.

Feria Agrícola y Cultural de Sortová: Bugaba, Chiriquí, del 16 al 18 de abril.

Feria Internacional de Azuero: Villa de Los Santos, del 22 de abril al 2 de mayo.

JUNIO

Feria de la Carne y la Leche: David, Chiriquí, del 17 al 19 de junio.

JULIO

Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo: Herrera, del 1 al 4 de julio.

Feria Agropecuaria, Artesanal y Turística del Queso Blanco y el Bienmesabe: Gualaca, Chiriquí, del 29 de julio al 2 de agosto.

AGOSTO

Feria Ganadera, Turística y Artesanal de Chiriquí Grande: Bocas del Toro, del 12 al 15 de agosto.

SEPTIEMBRE

Feria de Coclé: del 9 al 13 de septiembre.

Feria Internacional del Mar: Bocas del Toro, del 15 al 19 de septiembre.

Encuentro Agropecuario del Sector Este de Panamá – Feria de Tanara: Panamá Este, del 16 al 19 de septiembre.

OCTUBRE

Feria Agropecuaria, Artesanal, Folclórica y Turística de San Lorenzo: Chiriquí, del 1 al 4 de octubre.

Feria Agropecuaria, Artesanal, Folclórica y Turística de Isla Río Tigre: del 14 al 17 de octubre.

Feria del Sombrero Pinta’o: La Pintada, Coclé, del 22 al 24 de octubre.

NOVIEMBRE

Feria Agropecuaria y Artesanal de San Andrés: Chiriquí, del 25 al 28 de noviembre.