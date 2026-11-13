Ferias de Panamá 2027: MIDA anuncia las fechas de las actividades en el país

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) dio a conocer el Calendario Nacional de Ferias 2027, que contempla una serie de actividades agropecuarias, folclóricas, artesanales, culturales y turísticas que se desarrollarán en diferentes provincias de Panamá.
La programación busca resaltar la producción nacional, así como las tradiciones, la identidad y la riqueza cultural de las distintas regiones del país.
Las actividades feriales comenzarán el 6 de enero de 2027 con la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete, en la provincia de Chiriquí, uno de los eventos más representativos del calendario ferial panameño.
A lo largo del año, las ferias ofrecerán espacios para promover las actividades del sector agropecuario, exhibir productos nacionales y atraer visitantes, impulsando también el turismo y la economía de las comunidades.
Conozca dónde y cuándo se realizarán las ferias de Panamá en 2027:
ENERO
Feria Internacional de las Flores y del Café: Boquete, Chiriquí, del 6 al 17 de enero.
Feria Agropecuaria, Industrial, Folclórica, Artesanal y Turística de San Sebastián: Ocú, Herrera, del 13 al 17 de enero.
Feria Ecoturística y Cultural de Playa Pixvae: Veraguas, del 14 al 17 de enero.
Feria del Guandú de San Francisco de la Montaña: Veraguas, del 14 al 17 de enero.
Feria Internacional de La Chorrera: Panamá Oeste, del 20 al 31 de enero.
Feria de la Sandía de Calobre: Veraguas, del 22 al 24 de enero.
Feria de la Naranja: Churuquita Grande, Penonomé, Coclé, del 28 al 31 de enero.
Feria Agropecuaria, Folclórica, Turística y Artesanal de Santa Fe: Veraguas, del 28 al 31 de enero.
FEBRERO
Feria Agropecuaria, Industrial, Artesanal y Turística de Veraguas: Soná, del 18 al 28 de febrero.
Feria Nacional del Búfalo: Coclesito, Colón, del 18 al 21 de febrero.
Feria de El Copé: La Pintada, Coclé, del 25 de febrero al 1 de marzo.
Feria Agropecuaria, Folclórica y Turística de San Martín: Panamá Este, del 25 de febrero al 1 de marzo.
MARZO
Feria Agropecuaria, Artesanal y Ecoturística de Santa Fe: Darién, del 4 al 8 de marzo.
Feria Internacional de David: Chiriquí, del 11 al 21 de marzo.
Feria de San José de Tolé: Chiriquí, del 18 al 21 de marzo.
Feria Agropecuaria y Turística del Café y los Cítricos de Chitra: Veraguas, del 19 al 21 de marzo.
Expo Orquídeas / Feria Internacional de las Flores y del Café: Boquete, Chiriquí, del 23 al 28 de marzo.
ABRIL
Feria Nacional de Natá de Los Caballeros: Coclé, del 31 de marzo al 4 de abril.
Feria Nacional de Tortí: Panamá Este, del 1 al 5 de abril.
Feria Industrial, Comercial, Agropecuaria, Artesanal y Folclórica de Colón: del 8 al 18 de abril.
Feria de la Piña de Zanguengas: Panamá Oeste, del 15 al 18 de abril.
Feria Internacional de Changuinola: Bocas del Toro, del 15 al 18 de abril.
Feria Agrícola y Cultural de Sortová: Bugaba, Chiriquí, del 16 al 18 de abril.
Feria Internacional de Azuero: Villa de Los Santos, del 22 de abril al 2 de mayo.
JUNIO
Feria de la Carne y la Leche: David, Chiriquí, del 17 al 19 de junio.
JULIO
Feria Nacional del Ganado Lechero de Monagrillo: Herrera, del 1 al 4 de julio.
Feria Agropecuaria, Artesanal y Turística del Queso Blanco y el Bienmesabe: Gualaca, Chiriquí, del 29 de julio al 2 de agosto.
AGOSTO
Feria Ganadera, Turística y Artesanal de Chiriquí Grande: Bocas del Toro, del 12 al 15 de agosto.
SEPTIEMBRE
Feria de Coclé: del 9 al 13 de septiembre.
Feria Internacional del Mar: Bocas del Toro, del 15 al 19 de septiembre.
Encuentro Agropecuario del Sector Este de Panamá – Feria de Tanara: Panamá Este, del 16 al 19 de septiembre.
OCTUBRE
Feria Agropecuaria, Artesanal, Folclórica y Turística de San Lorenzo: Chiriquí, del 1 al 4 de octubre.
Feria Agropecuaria, Artesanal, Folclórica y Turística de Isla Río Tigre: del 14 al 17 de octubre.
Feria del Sombrero Pinta’o: La Pintada, Coclé, del 22 al 24 de octubre.
NOVIEMBRE
Feria Agropecuaria y Artesanal de San Andrés: Chiriquí, del 25 al 28 de noviembre.