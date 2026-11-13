Falla aérea en Estados Unidos obliga a retornar dos vuelos hacia Panamá

Dos vuelos comerciales que salieron desde Panamá con destino a Estados Unidos retornaron al país este viernes 13 de noviembre como medida preventiva, tras el fallo en las telecomunicaciones del sistema aeronáutico estadounidense que paralizó las operaciones aéreas en esa nación.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó la incidencia operativa mediante un pronunciamiento oficial, en el que detalló que mantiene un monitoreo permanente sobre las rutas programadas entre el istmo y las terminales norteamericanas.

“De acuerdo con la información preliminar, de los vuelos previstos hacia territorio estadounidense, dos retornaron a Panamá como medida preventiva”, precisó la entidad reguladora panameña, sin especificar las aerolíneas involucradas, las ciudades de destino ni la cantidad de pasajeros afectados por el retorno.