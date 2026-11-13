Falla aérea en Estados Unidos obliga a retornar dos vuelos hacia Panamá

Dos vuelos comerciales que salieron desde Panamá con destino a Estados Unidos retornaron al país este viernes 13 de noviembre como medida preventiva, tras el fallo en las telecomunicaciones del sistema aeronáutico estadounidense que paralizó las operaciones aéreas en esa nación.
La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) confirmó la incidencia operativa mediante un pronunciamiento oficial, en el que detalló que mantiene un monitoreo permanente sobre las rutas programadas entre el istmo y las terminales norteamericanas.
“De acuerdo con la información preliminar, de los vuelos previstos hacia territorio estadounidense, dos retornaron a Panamá como medida preventiva”, precisó la entidad reguladora panameña, sin especificar las aerolíneas involucradas, las ciudades de destino ni la cantidad de pasajeros afectados por el retorno.
Ante la contingencia internacional, la AAC indicó que mantiene activos los protocolos habituales de seguridad operacional y sostiene comunicación constante con las autoridades aeronáuticas extranjeras y los operadores aéreos. El objetivo, según el organismo, es conocer la evolución del incidente técnico y evaluar cualquier posible afectación adicional sobre el tráfico aéreo desde y hacia Panamá.
Para Panamá, principal centro de conexiones aéreas de América Latina a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la gestión individualizada decretada por Estados Unidos implica que las salidas y llegadas hacia ese mercado no operan bajo un cronograma regular.
Cada vuelo procedente del país queda sujeto a las autorizaciones discretas de ingreso al espacio aéreo estadounidense, patrones de espera o reprogramaciones que dicte el control aéreo norteamericano según su capacidad operativa del momento.
Mientras las autoridades estadounidenses trabajan en la normalización de su plataforma de telecomunicaciones, la AAC reiteró que continuará en coordinación con los organismos internacionales competentes para informar a la ciudadanía sobre el estado de las operaciones aéreas en el país.