Tocumen desvía vuelos de Copa Airlines a Colombia tras terremoto

Varios vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen fueron desviados hacia aeropuertos alternos por razones de seguridad operacional, informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado el 9 de octubre de 2026 y sus réplica.

La AAC detalló que vuelos de Copa Airlines fueron redirigidos a aeropuertos en Cartagena y Barranquilla, Colombia.

Entre ellos se encuentran los vuelos CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492, CM416, CM687 y CM335.

Asimismo, el vuelo CM123 fue enviado a El Coco como aeropuerto alterno, mientras que el CM324 continuó hacia su destino original.