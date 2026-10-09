  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Tocumen desvía vuelos de Copa Airlines a Colombia tras terremoto

El vuelo CM123 fue enviado a El Coco como aeropuerto alterno, mientras que el CM324 continuó hacia su destino original.
El vuelo CM123 fue enviado a El Coco como aeropuerto alterno, mientras que el CM324 continuó hacia su destino original. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/10/2026 15:50
Además, recomendó a los viajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos

Varios vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Tocumen fueron desviados hacia aeropuertos alternos por razones de seguridad operacional, informó la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), tras el terremoto de magnitud 7.2 registrado el 9 de octubre de 2026 y sus réplica.

La AAC detalló que vuelos de Copa Airlines fueron redirigidos a aeropuertos en Cartagena y Barranquilla, Colombia.

Entre ellos se encuentran los vuelos CM284, CM178, CM357, CM362, CM236, CM453, CM6492, CM416, CM687 y CM335.

Asimismo, el vuelo CM123 fue enviado a El Coco como aeropuerto alterno, mientras que el CM324 continuó hacia su destino original.

El Servicio de Extinción de Incendios (SEI) realiza inspecciones en las instalaciones aeroportuarias para verificar las condiciones de seguridad antes de reanudar operaciones.

La AAC reiteró que la seguridad de pasajeros, tripulaciones y operaciones aéreas es su máxima prioridad.

Además, recomendó a los viajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos.

VIDEOS

Familiares honran a víctimas del Festival Nova entre “frustración” y esperanza electoral
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli
Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados con la esperanza de que las elecciones en Israel permitan una investigación transparente de lo ocurrido. EFE/ Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...

Video: El Niño dispara los termómetros en el Caribe colombiano y amenaza a la población y el agua
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados centígrados, provocando cada vez más perjuicios sobre la población, la generación de energía y el suministro de agua. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo ( Ricardo Maldonado Rozo / EFE )

El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...

Lo Nuevo