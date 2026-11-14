Aeropuerto de Tocumen licita este mes dos megaobras por $306.7 millones

El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanzará su límite de 25 millones de pasajeros anuales en 2027 y operará sobrecargado en 2028, mientras ejecuta dos ampliaciones por $306.75 millones que tomarán más de dos años. Así lo indicó el gerente general, José Antonio Ruiz Blanco, este viernes 13 de noviembre ante periodistas. Reconoció que la infraestructura sufrirá presión antes del fin de las obras. “El aeropuerto tiene capacidad para llegar a 25 millones de pasajeros. Estamos cerca de ese tope el próximo año”, dijo. Añadió: “El año 2028 va a ser un año ‘muy retador’, muy interesante, porque vamos a operar con sobrecapacidad”. La puntualidad sostiene la competitividad del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según cálculos técnicos, la demanda en la terminal oscilará entre 25 y 28 millones de usuarios entre 2027 y 2028.

Ajuste de metas y sismo de octubre

De enero a octubre de 2026, Tocumen movilizó 19.81 millones de pasajeros, un 15 % más que en igual lapso de 2025. En octubre, el alza bajó al 10 % (1.99 millones), frente al 15 % de septiembre. Un informe preliminar de Planificación vinculó el freno al terremoto del 9 de octubre y sus réplicas. La terminal cerró vuelos dos horas. Entre el 9 y el 11 de octubre se cancelaron 323 vuelos y se demoraron 676; el evento afectó a 59,460 pasajeros y dejó a más de 30,000 varados. La administración proyecta cerrar 2026 sobre los 22.2 millones de pasajeros, 180,000 operaciones aéreas y 260,000 toneladas métricas de carga. Esa meta bajó en 900,000 personas frente a los 23.1 millones estimados por Ruiz Blanco en septiembre ante la Asamblea Nacional.

Licitaciones en noviembre