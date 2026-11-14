Estados Unidos enfrenta otro día de retrasos y cancelaciones tras suspensión de vuelos

La interrupción del tráfico aéreo en Estados Unidos continúa afectando a miles de viajeros, pese a que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) levantó la suspensión nacional de despegues que se prolongó durante cuatro horas y 21 minutos este viernes 13 de noviembre.

De acuerdo con reportes de CNN y Fox News, las aerolíneas trabajan para recuperar sus operaciones y atender la acumulación de vuelos, mientras los pasajeros enfrentan un fin de semana marcado por retrasos, cancelaciones y cambios de itinerarios en aeropuertos de todo el país.

Aunque algunos vuelos nacionales comenzaron a reanudarse, la normalización del servicio no ha sido inmediata.

Con este escenario en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington, los tableros de información mostraban vuelos que despegaban a tiempo, otros con demoras y numerosos servicios cancelados, según un reporte de Fox News.

La situación mantiene la incertidumbre entre los viajeros, especialmente aquellos que tienen conexiones o desplazamientos programados durante el fin de semana.

Tecnología obsoleta estaría detrás de la falla de la FAA

La administración del presidente Donald Trump atribuyó la noche de este 13 de noviembre la interrupción a problemas en la infraestructura tecnológica utilizada para el control del tráfico aéreo, particularmente equipos analógicos con preparados para los retos del siglo XXI.

Por ello, el secretario de Transporte, Sean Duffy, defendió la necesidad de destinar recursos a la modernización de estos sistemas y pidió al Congreso aprobar los más de 30,000 millones de dólares para actualizar los sistemas.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la paralización de los vuelos no estuvo relacionada con una amenaza contra Estados Unidos ni con la interrupción del servicio de Microsoft registrada durante esta semana.

Las autoridades descartaron que existieran evidencias de un ataque malicioso detrás del incidente.

Duffy advierte que la normalización será lenta

El secretario de Transporte advirtió que recuperar la normalidad de las operaciones aéreas tomará tiempo, debido a la cantidad de vuelos afectados y la reorganización que deben realizar las compañías.

Duffy señaló que el problema no debería afectar los desplazamientos previstos para el feriado de Acción de Gracias, aunque reconoció que la recuperación de los itinerarios no será inmediata.

El levantamiento de la suspensión de despegues permitió reactivar las operaciones, pero no puso fin a las cancelaciones ni a los retrasos acumulados, recordaron CNN y Fox News.