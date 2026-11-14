Presidente Mulino rechaza ataque contra periodista Rolando Rodríguez y confirma investigación

El presidente de la República, José Raúl Mulino , rechazó el acto violento contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el hecho.

En su pronunciamiento a través de cuenta de x, Mulino manifestó que Panamá no acepta este tipo de acciones bajo ninguna circunstancia y señaló que la investigación se desarrolla de manera objetiva y eficiente, con el propósito de entregar las pruebas a la justicia.

El mandatario también informó que se comunicó con Jorge Molina, director de La Prensa, a quien expresó su solidaridad ante lo ocurrido. “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad”, dijo.

Por su parte, el excandidato presidencial Ricardo Lombana, condenó el atentado y pidió a las autoridades brindar protección inmediata al comunicador y a su familia.

Lombana calificó el hecho como “inaceptable, condenable y criminal” y señaló que, aunque en ocasiones pueda tener diferencias con Rodríguez, ningún desacuerdo justifica métodos de intimidación ni acciones que atenten contra la vida.