Presidente Mulino rechaza ataque contra periodista Rolando Rodríguez y confirma investigación

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó el acto violento contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, y aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el hecho.
En su pronunciamiento a través de cuenta de x, Mulino manifestó que Panamá no acepta este tipo de acciones bajo ninguna circunstancia y señaló que la investigación se desarrolla de manera objetiva y eficiente, con el propósito de entregar las pruebas a la justicia.
El mandatario también informó que se comunicó con Jorge Molina, director de La Prensa, a quien expresó su solidaridad ante lo ocurrido. “Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad”, dijo.
Por su parte, el excandidato presidencial Ricardo Lombana, condenó el atentado y pidió a las autoridades brindar protección inmediata al comunicador y a su familia.
Lombana calificó el hecho como “inaceptable, condenable y criminal” y señaló que, aunque en ocasiones pueda tener diferencias con Rodríguez, ningún desacuerdo justifica métodos de intimidación ni acciones que atenten contra la vida.
Asimismo, expresó su solidaridad con el periodista y su familia e instó al Ministerio Público a identificar a los responsables para que sean procesados.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, repudió el ataque contra la vivienda del periodista Rolando Rodríguez y expresó su solidaridad con él y su familia.
Muñoz recordó que la noche anterior, durante los Premios IPEL, se reconoció la labor de quienes ejercen el periodismo en Panamá. Señaló que ese reconocimiento también implica defender el derecho de los comunicadores a investigar, preguntar e informar con libertad.
La ministra manifestó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán lo ocurrido y reiteró su respaldo al periodista y a sus familiares.