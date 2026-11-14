Atentado contra Rolando Rodríguez: gremios periodísticos exigen justicia

El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí condenaron enérgicamente este sábado 14 de noviembre el atentado contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa y referente del periodismo de investigación en Panamá.

El ataque ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando fue lanzado un artefacto explosivo contra la vivienda del periodista. La detonación provocó un incendio que alcanzó dos vehículos. La esposa de Rodríguez se encontraba dentro de la residencia, pero logró salir ilesa.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones periodísticas expresaron su preocupación por la gravedad del hecho y advirtieron que Panamá no tiene antecedentes habituales de ataques con explosivos contra las viviendas de periodistas.

“Panamá no es un país acostumbrado a que se ataque con explosivos la casa de un periodista. Nunca habíamos visto un hecho de esta magnitud”, señalaron los gremios periodísticos, al recordar que el país ha sido históricamente una referencia regional y un refugio para periodistas perseguidos y amenazados.

Los gremios también destacaron que el atentado se produjo apenas un día después de la conmemoración del Día del Periodista en Panamá, que se celebra cada 13 de noviembre, por lo que consideran que su gravedad y el momento en que ocurrió no pueden pasar inadvertidos.

“Es una amenaza que alcanza a Rolando Rodríguez, pero también a todos los periodistas del país, en especial a quienes investigan y fiscalizan al poder”, advirtieron.

En el comunicado, las organizaciones subrayaron que atentar contra un periodista significa atentar contra el derecho de la ciudadanía a estar informada, así como contra la posibilidad de fiscalizar el uso de los bienes públicos.

Asimismo, alertaron que una agresión de esta naturaleza representa una amenaza para la sociedad y las garantías fundamentales, y señalaron que no se puede permitir que la seguridad de quienes ejercen el periodismo y la de sus familias quede expuesta a la violencia.